أعلن نادي برشلونة رسمياً عن خبر كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر. رونالد أراوخو مدرج في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم هانسي فليك للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية ومنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي. يبلغ المدافع الأوروجوايي 26 عاماً، ويعود إلى أجواء الفريق بعد غياب طويل لأسباب نفسية، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني.

سيتوجه برشلونة يوم الاثنين إلى الشرق الأوسط بكامل لاعبيه تقريبًا. لن يغيب عن الرحلة سوى جافي وأندرياس كريستنسن، اللذان لا يزالان يعانيان من مشاكل بدنية. بالنسبة لهانسي فليك، يوفر هذا العودة خيارًا إضافيًا في خط دفاع قوي بالفعل.

