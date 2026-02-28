لم يتأخر باريس سان جيرمان في التخطيط لمستقبله. فبمجرد خروجه من مباراة الإياب ضد موناكو، أصبح النادي الباريسي على علم بتحديه الأوروبي التالي: تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وقبل حتى المباراة الأولى، هز طلب رسمي جدول المباريات المحلي.
بسبب مواجهة تشيلسي .. باريس سان جيرمان يثير الجدل بطلبه "المتكرر" في فرنسا
- AFP
باريس تريد تخفيف جدول مبارياته
نشرت رابطة كرة القدم المحترفة يوم الجمعة البرنامج التلفزيوني للجولة 26 من الدوري الفرنسي، المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 15 مارس. ومن بين المباريات المعلنة مباراة باريس سان جيرمان ونادي نانت.
لكن المباراة قد لا تقام في هذا الموعد. يطلب نادي العاصمة تأجيل المباراة حتى يتمكن من خوض مباراتيه الأوروبيتين ضد تشيلسي، المقررتين في 11 مارس في ملعب بارك دي برانس ثم في 17 مارس في ستامفورد بريدج، في أفضل الظروف.
وفي بيانها، أوضحت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) ما يلي: "من أجل الاستعداد في أفضل الظروف لمباراتيه ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، تقدم باريس سان جيرمان بطلب إلى مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP)، بعد موافقة نادي نانت، لتأجيل المباراة إلى الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل 2026. وسيتم الإعلان عن قرار مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) في أقرب وقت ممكن".
وقد أعطى نادي نانت بالفعل موافقته. ولم يتبق الآن سوى الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة.
- AFP
سابقة حديثة في الذاكرة
هذا السيناريو يذكرنا بحادثة حديثة. في الموسم الماضي، تم تعديل جدول مباريات الكناري بسبب مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. كان من المقرر أن تقام مباراة نانت وباريس في منتصف أبريل 2025، لكنها تم تأجيلها إلى 22 أبريل لتمكين الباريسيين من خوض مباراتيهم الأوروبيتين.
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. باريس يطمح إلى تحقيق نتائج طموحة في دوري أبطال أوروبا وينوي تحسين كل التفاصيل، حتى لو كانت الشكوك لا تزال قائمة في صفوف الفريق الباريسي بالنظر إلى آخر أدائه.