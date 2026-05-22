هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

كأس فرنسا

نظرة عامة على كأس فرنسا

FBL-FRA-CUP-MARSEILLE-TOULOUSE

📽️ | ركلة جزاء سيئة من نوانيري تقضي على آمال مرسيليا في الكأس

عاش إيثان نوانيري أمسية كابوسية في ملعب فيلودروم، حيث تسبب إخفاقه في تسديد ركلة جزاء حاسمة في خروج مرسيليا من كأس فرنسا. اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والمستعار حاليًا من أرسنال، سدد ركلة الجزاء فوق العارضة ليمنح تولوز الفوز 4-3 في ركلات الترجيح في مباراة ربع النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء.

إيثان نوانيريمارسيليا
المزيد
إعلان

كأس فرنسا، المباريات والنتائج

الثلاثاء، 3 مارس
لوريان badge
لوريان
لوريان
0
نيس badge
نيس
نيس
0
انتهت
ضربة جزاء 5 - 6
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
2
تولوز badge
تولوز
تولوز
2
انتهت
ضربة جزاء 3 - 4
الأربعاء، 4 مارس
ليون badge
ليون
ليون
2
لانس badge
لانس
لانس
2
انتهت
ضربة جزاء 4 - 5
الاثنين، 20 أبريل
لانس badge
لانس
لانس
4
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
انتهت
الثلاثاء، 21 أبريل
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
0
نيس badge
نيس
نيس
2
انتهت
الخميس، 21 مايو
لانس badge
لانس
لانس
3
نيس badge
نيس
نيس
1
انتهت
المزيد

الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Al Ittihad U15 crestAl Ittihad U15342752104267886
ت
ت
ف
ف
ف
2Al Ettifaq U15 crestAl Ettifaq U15342815103346985
ف
ف
ف
ف
ف
3Al Fateh U15 crestAl Fateh U1534247356193779
ت
ف
ف
خ
ف
4Al Qadisiyah U15 crestAl Qadisiyah U15342536123398478
ف
خ
ف
ف
ف
5Al Nassr U15 crestAl Nassr U1534217699366370
ف
ف
خ
ف
ف
المزيد

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
شاهد المزيد من مقالات الرهان