📽️ | ركلة جزاء سيئة من نوانيري تقضي على آمال مرسيليا في الكأس

عاش إيثان نوانيري أمسية كابوسية في ملعب فيلودروم، حيث تسبب إخفاقه في تسديد ركلة جزاء حاسمة في خروج مرسيليا من كأس فرنسا. اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والمستعار حاليًا من أرسنال، سدد ركلة الجزاء فوق العارضة ليمنح تولوز الفوز 4-3 في ركلات الترجيح في مباراة ربع النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء.