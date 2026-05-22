كأس فرنسا
نظرة عامة على كأس فرنسا
كأس فرنسا، المباريات والنتائج
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الثلاثاء، 3 مارس
الأربعاء، 4 مارس
الاثنين، 20 أبريل
الثلاثاء، 21 أبريل
الخميس، 21 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Al Ittihad U15
|34
|27
|5
|2
|104
|26
|78
|86
|2
|Al Ettifaq U15
|34
|28
|1
|5
|103
|34
|69
|85
|3
|Al Fateh U15
|34
|24
|7
|3
|56
|19
|37
|79
|4
|Al Qadisiyah U15
|34
|25
|3
|6
|123
|39
|84
|78
|5
|Al Nassr U15
|34
|21
|7
|6
|99
|36
|63
|70
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