مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوي .. ريال مدريد يُبرم صفقة جديدة "خارج الملعب"
الصفقة الجديدة لريال مدريد
العملاق الإسباني لم يقم حتى الآن بأي صفقات تخص اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوي، لكنه قام بتعزيز قوي للجهاز الطبي للنادي باستعادة الطبيب الكرواتي نيكو ميهيتش.
عمل ميهيتش لن يقتصر على الفريق الأول، بل سيعمل مع جميع يفرق النادي، من الرديف حتى الأول، وبعودته يكون ريال مدريد قد استعاد خبيرًا طبيًا رئيسيًا يهدف إلى تقليل الإصابات وتحسين متابعة اللاعبين.
عودة نيكو ميهيتش إلى ريال مدريد ستكون في دور محوري، إذ سيتولى منصب المشرف الطبي في النادي.
المنصب الجديد وأدواره
الطبيب الكرواتي، الذي تولى المسؤولية عن الخدمات الطبية بين 2017 و2023، سيشرف الآن على جميع الأطباء في الملعب تحت قيادة فيليبي سيجورا. وقد أكدت صحيفة ماركا الإسبانية عودته رسميًا، في خطوة تعكس رغبة النادي الواضحة في تعزيز الوقاية من الإصابات وتحسين صحة اللاعبين، ومن بينهم كيليان مبابي الذي يتواجد حاليًا في غرفة الإصابات.
وكان ميهيتش قد تعاون مسبقًا مع ريال مدريد كمستشار، إلى جانب نشاطاته الأكاديمية والخاصة. وتأتي عودته في مرحلة مهمة للنادي، الذي عانى في المواسم الأخيرة من إصابات متكررة، بما في ذلك تمزق الأربطة الصليبية. سيشارك ميهيتش أساليبه ونصائحه العملية لتسهيل العناية باللاعبين، مثل توجيهه لأفضل طريقة للوصول إلى الأوردة "يجب العمل على مستوى اليدين والمعصمين".
يشمل منصب المشرف الطبي جميع أقسام النادي، بما في ذلك الفريق الأول. ستكون مهمة ميهيتش تنسيق عمل الأطباء الميدانيين وتوحيد بروتوكولات الوقاية والتعافي. ومن المتوقع أن تسمح هذه المبادرة لريال مدريد بتحسين جاهزية لاعبيه وتقليل مخاطر الإصابات على المدى الطويل.
موسم الإصابات!
لم يكن ريال مدريد محظوظًا أبدًا على صعيد الإصابات هذا الموسم، إذ فقد العديد من نجومه لفترات طويلة بسبب إصابات مختلفة داهمتهم خلال المباريات والتدريبات.
وأبرز هؤلاء داني كارباخال وترينت ألكسندر آرنولد وفيرلان ميندي وجود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإيدير ميلياتو وأخيرًا كيليان مبابي الذي سيغيب عن كأس السوبر.
المهاجم الفرنسي عزز "موسم الإصابات" في النادي الإسباني بتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية ستُبعده عن اللعب نحو 3 أسابيع.
موسم ريال مدريد في 2025-2026
يعيش ريال مدريد موسمًا مضطربًا ومتذبذبًا بين تحقيق النتائج الإيجابية تارة والسلبية تارة أخرى، لكن الشعور السائد بين الجمهور أن الفريق لم يصل بعد للمستوى المطلوب وأن هناك فجوة بين اللاعبين والمدرب الجديد تشابي ألونسو وأفكاره وقناعاته، رغم تحسن الأمور في المباريات الأخيرة.
ريال مدريد يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، إذ فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراتين كانتا أمام أتلتيكو مدريد وسلتا فيجو.
في دوري أبطال أوروبا، يتواجد الفريق سابعًا برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 4 انتصارات وخسر مباراتين، أمام ليفربول ومانشستر سيتي، ويحتاج للعمل بجد خلال المباراتين الأخيرتين من مرحلة الدوري لضمان تأهله مباشرة إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات الملحق الخطيرة والمعقدة.
ريال مدريد نجح في حجز مقعده في دور الـ16 من كأس إسبانيا بتخطيه عقبة تالافيرا في دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
القادم لريال مدريد
يستعد ريال مدريد لخوض غمار كأس السوبر الإسباني في السعودية، حيث سيُواجه جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس القادم، وحال فوزه سيلعب المباراة النهائية أمام المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو بعد بضعة أيام، ومن ثم ستكون العودة للنشاط المحلي بمواجهة ليفانتي في الليجا يوم 17 يناير الجاري.