مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوي .. ريال مدريد يُبرم صفقة جديدة "خارج الملعب"

الطبيب الكرواتي، الذي تولى المسؤولية عن الخدمات الطبية بين 2017 و2023، سيشرف الآن على جميع الأطباء في الملعب تحت قيادة فيليبي سيجورا. وقد أكدت صحيفة ماركا الإسبانية عودته رسميًا، في خطوة تعكس رغبة النادي الواضحة في تعزيز الوقاية من الإصابات وتحسين صحة اللاعبين، ومن بينهم كيليان مبابي الذي يتواجد حاليًا في غرفة الإصابات.

وكان ميهيتش قد تعاون مسبقًا مع ريال مدريد كمستشار، إلى جانب نشاطاته الأكاديمية والخاصة. وتأتي عودته في مرحلة مهمة للنادي، الذي عانى في المواسم الأخيرة من إصابات متكررة، بما في ذلك تمزق الأربطة الصليبية. سيشارك ميهيتش أساليبه ونصائحه العملية لتسهيل العناية باللاعبين، مثل توجيهه لأفضل طريقة للوصول إلى الأوردة "يجب العمل على مستوى اليدين والمعصمين".

يشمل منصب المشرف الطبي جميع أقسام النادي، بما في ذلك الفريق الأول. ستكون مهمة ميهيتش تنسيق عمل الأطباء الميدانيين وتوحيد بروتوكولات الوقاية والتعافي. ومن المتوقع أن تسمح هذه المبادرة لريال مدريد بتحسين جاهزية لاعبيه وتقليل مخاطر الإصابات على المدى الطويل.