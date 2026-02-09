"أعتقدنا أن رونالدو لن يتكرر" .. أربيلوا يكيل المديح لمبابي والأخير يهين الحكم بالفرنسية!

سجل كيليان مبابي هدفاً في الوقت الإضافي، محرزاً بذلك هدفه الثالث والعشرين في الدوري الإسباني هذا الموسم. رقم مثير للإعجاب يوضح مدى ثباته، في الوقت الذي يعاني فيه فريق ريال مدريد من صعوبات في تقديم أداء مقنع على المدى الطويل. في جميع المسابقات، سجل المهاجم الفرنسي 38 هدفًا في 31 مباراة، وهو أعلى رصيد في أوروبا، متساويًا مع هاري كين.

بعد أن سجل هدفًا للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، أصبح قائد المنتخب الفرنسي بمثابة ضمانة لريال مدريد. إن كفاءته المستمرة تبقي مدريد في سباق اللقب وفي أعقاب برشلونة المتصدر للترتيب. لولا وجوده، لكانت النتائج مختلفة تمامًا.