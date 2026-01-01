بعد خطئه عقب انتقاله من ريال مدريد إلى ليون .. كامافينجا محذرًا إندريك: إياك واللون الأخضر!

يوم الخميس 1 يناير 2026، كشف نادي أولمبيك ليون النقاب عن الخطوات الأولى لصفقته البارزة في سوق الانتقالات الشتوية. في مقطع فيديو بثه النادي، يبدو إندريك مسترخياً وفضولياً ومتشوقاً بشكل واضح لبدء المغامرة. "أنا متحمس للتدريب واللعب. أنا سعيد جدًا"، يقول المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، الذي تمت إعارته من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

وصل اللاعب السابق في بالميراس وهو يحمل لقب نجم عالمي، ولا يخفي حماسه. حتى أنه يحاول التحدث ببضع كلمات باللغة الفرنسية، ويقول بابتسامة عريضة "سعيد بلقائكم، كيف حالكم؟" لعدد من موظفي النادي.