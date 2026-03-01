Goal.com
Patrick Tchanhoun

إيطالي جديد في الصورة .. باريس يفكر في الإطاحة بشوفاليه مثل دوناروما!

وصل لوكاس شوفالييه إلى باريس سان جيرمان باعتباره مستقبل النادي، لكنه قد يغادره قريبًا

تم التعاقد مع لوكاس شوفالييه مقابل مبلغ كبير ليكون حارس مرمى باريس سان جيرمان في المستقبل، ولم يكن يبدو أنه مهدد قبل بضعة أشهر، لكن التسلسل الهرمي يتغير بسرعة في المستويات العليا.

 في باريس، تتغير الأوضاع أحيانًا دون سابق إنذار. واليوم، لم يعد حارس مرمى ليل السابق شخصية لا يمكن المساس بها.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    رهان طموح يترنح

    عندما أنفق باريس سان جيرمان حوالي 40 مليون يورو لجلب لوكاس شوفالييه من ليل الصيف الماضي، بدا أن الرسالة واضحة، باريس يستعد للمستقبل، وقرر التضحية بجانلويجي دوناروما الذي معه تُوج بدوري الأبطال والثلاثية وضم الفرنسي.

    بدا المشروع واضحًا. تثبيت شوفالييه تدريجيًا كحارس مرمى أساسي وتأمين هذا المنصب لعدة مواسم. يتطلب الوضع الصبر والتكيف. الانتقال من ليل إلى نادٍ يطمح كل عام للفوز بدوري أبطال أوروبا لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ. لكن كرة القدم لا تترك مجالًا للخطط الثابتة.

  • FBL-EUR-C1-PSG-MONACOAFP

    سافونوف يقلب الترتيب الهرمي

    في الظل، يتقدم ماتفي سافونوف بهدوء. لم يحظى الحارس الروسي بتغطية إعلامية كبيرة عند وصوله، لكنه استغل الفرص المتاحة له. منذ أول مشاركة له كلاعب أساسي، أظهر ثقة كبيرة. حضور قوي على خط المرمى. سيطرة في الهواء. لعب نظيف بالقدم.

    لويس إنريكي يقرر بناءً على الحقائق. في المباريات التي تتسم بضغط شديد، يبدأ سافونوف. الاختيارات تتحدث عن نفسها.

    حتى كسر في اليد الذي تعرض له خلال كأس القارات لم يبطئ من زخمه. عند عودته، استعاد مكانه دون جدال. واتبعه زملاؤه في غرفة الملابس. وكذلك الطاقم الفني. في غضون بضعة أشهر، مالت الكفة.

    على العكس من ذلك، يمر شوفالييه ببداية موسم متقلبة. التوقعات المرتبطة بسعره ثقيلة. كل تمريرة، كل خروج، كل هدف يتلقاه يغذي التحليل.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    استثمار تحت الضغط

    في باريس، 40 مليون يورو ليست مجرد رهان. النادي يأمل في تحقيق تأثير فوري. يتوقع المسؤولون صعودًا تدريجيًا، لكن التقدم السريع لصفونوف يغير قواعد اللعبة.

    وفقًا لمعلومات داخلية وردت في الساعات الأخيرة ونقلها موقع But! Football Club، فإن الإدارة تفكر بجدية في مستقبل شوفالييه. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. لكن فكرة الإعارة متداولة. وكذلك فكرة الانتقال النهائي.

    إذا فتح باريس سان جيرمان الباب، فسيسعى على الأقل إلى استرداد استثماره. مهمة صعبة بعد موسم لم يكن فيه وضعه كلاعب أساسي واضحًا.

    لا يزال سوق حراس المرمى سوقًا خاصًا. فالأندية المهتمة تراقب وتفاوض وتماطل. وسيتعين على باريس الاختيار بين تقييم أصوله أو الانتظار أكثر.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    ريناتو مارتين في صعود أيضًا

    في أروقة مركز التدريب، هناك اسم آخر يطرح نفسه: ريناتو مارين. هذا الحارس الشاب الواعد الذي وصل من إيطاليا الصيف الماضي، يجسد مستقبل النادي. داخليًا، يتخيل البعض بالفعل ثنائيًا من سافونوف ومارين للموسم المقبل.

    هذه التوقعات تقول الكثير. لم يعد شوفالييه خيارًا بديهيًا. يتقدم باريس سان جيرمان بمنطق المنافسة الدائمة. لا يوجد وضع يحمي اللاعبين على المدى الطويل. الأداء هو الذي يحدد الترتيب الهرمي.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    منعطف حاسم لشوفالييه

    في سن الـ 24، لا يزال لوكاس شوفالييه يتمتع بوقت طويل. الكثير من الوقت. قد يمنحه الانتقال إلى نادٍ يشارك في المسابقات الأوروبية الاستمرارية والثقة. سلك حراس مرمى آخرون مروا بباريس هذا الطريق قبل أن يعيدوا إطلاق مسيرتهم.

    السيناريو لا يزال مفتوحًا. اللاعب لا يفتقر إلى الموهبة أو الشخصية. عليه فقط أن يستعيد استقراره وثباته. هذه الحالة تذكرنا بوحشية المستوى العالي. بضعة أشهر كافية لتغيير مسار اللاعب. باريس سان جيرمان، الذي يركز على طموحاته القارية، لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية.

    سافونوف يغتنم فرصته. شوفالييه يبحث عن فرصته. سوق الانتقالات الصيفي سيكون حاسماً. باريس سيقرر قريباً. وستدخل حراسة المرمى، التي طالما كانت محتكرة من قبل شوفالييه، حقبة جديدة.

