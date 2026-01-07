بعد الإعلان عن رحيل لويس إنريكي للدوري الإنجليزي .. رد مقتضب وحاسم من باريس سان جيرمان

بينما كان فريق باريس سان جيرمان يستقر في الكويت لخوض مباراة كأس السوبر ضد أولمبيك مارسيليا، اجتاحت موجة من الضجة مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء. وكان السبب في ذلك منشورًا وقعه فرانسوا جالاردو. اعتاد جالاردو على الكشف عن أخبار مثيرة للجدل، غالبًا ما يتم نفيها لاحقًا، وقد أكد أن لويس إنريكي، المرتبط بالنادي حتى عام 2027، قد قرر مغادرة باريس الصيف المقبل.

على منصة إكس، قدم جالاردو سيناريو مفصلاً، حتى أنه ذكر الوجهة. "قرر لويس إنريكي مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف. إنه يرغب في إنهاء مغامرته هناك. رغبته هي خوض تحدٍ جديد في دوري آخر، الدوري الإنجليزي الممتاز... مانشستر يونايتد. لقد انتهت الفترة المزدهرة! فلننتقل إلى الأمور الجادة"، قال، بالنظر إلى أن الشياطين الحمر قد أقالوا مؤخرًا روبن أموريم. تصريح مثير، لكنه هش.