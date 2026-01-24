بعد أن تم الإعلان عن انضمام درو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان منذ عدة أيام، أصبح هذا الانتقال الآن في موقف حرج. هذا التأخير يغير الوضع، ويثير الرغبة في الحصول عليه، ويضع النادي الباريسي تحت الضغط.
أطراف تتدخل لإفساد كل شيء .. "شرط ضريبي" يُعقد انتقال درو فرنانديز لباريس ويشعل المنافسة على ضمه!
- Getty
قضية تتعثر رغم أنها بدت محسومة
قبل أسبوع واحد فقط، كان انتقال درو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان يبدو أمراً شبه مؤكد. كان لاعب خط الوسط الشاب البالغ من العمر 19 عاماً قد أعطى موافقته بعد محادثات مقنعة مع لويس إنريكي، الذي يعرفه جيداً لأنهما يتشاركان نفس الوكيل. على الورق، كان كل شيء على ما يرام.
لكن في الواقع، لم يتم حل أي شيء. جوهر المشكلة يبقى دفع قيمة الشرط الجزائي، المحدد بستة ملايين يورو. مبلغ مغري، لكنه يخفي فخاً ضريبياً خطيراً.
- Goal AR
شرط بقيمة ستة ملايين... تساوي قيمته تقريبًا تسعة ملايين
آلية الشرط تعقد الأمور. يجب أن يمر المال عبر اللاعب، مما يؤدي إلى فرض ضريبة بنسبة 47٪. النتيجة المباشرة: ترتفع الفاتورة بشكل حاد وتقترب من تسعة ملايين يورو. مبلغ يغير تمامًا توازن الصفقة.
وهو الأمر الذي جعل باريس سان جيرمان يتردد كثيرًا في دفع هذا المبلغ لإتمام الصفقة وإضفاء الطابع الرسمي عليها.
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي وتشيلسي ودورتموند يعودون إلى السباق
وفقًا للمعلومات التي نقلها الصحفي المستقل مارك ميشينوا، والتي سرعان ما أكدتها مصادر أخرى، أعاد العديد من الأندية الأوروبية الكبرى إحياء الملف. مانشستر سيتي، الذي كان قد ذكر منذ فترة طويلة، أعاد الاتصال بمحيط اللاعب. فعل تشيلسي الشيء نفسه.
لكن بوروسيا دورتموند هو الأكثر نشاطًا في هذا الصدد. يبدو أن النادي الألماني، المعروف بقدرته على صقل المواهب الشابة، قد قدم بالفعل عدة عروض.
- حساب برشلونة على تويتر
لماذا يتقدم دورتموند وتشيلسي دون تردد؟
هذان الناديان ليسا جديدين على هذا النوع من الصفقات. فقد بنى تشيلسي جزءًا كبيرًا من استراتيجيته الأخيرة على التعاقد مع لاعبين شباب ذوي إمكانات كبيرة. أما دورتموند، فله تاريخ حافل في هذا المجال: جود بيلينجهام، جادون سانشو، وغيرهما.
يعرف دورتموند جيدًا خفايا الشروط الإسبانية. وقد استفاد منها بالفعل في الماضي. لذا، فإن وجوده في هذه القضية ليس أمرًا عابرًا.
- AFP
باريس لا يزال الخيار المفضل للاعب، لكن الوقت يداهمه
على الرغم من كل ذلك، لا يزال باريس سان جيرمان يتمتع بميزة كبيرة: درو فرنانديز اختار باريس. هناك اتفاق بالفعل على عقد يمتد حتى عام 2030. رغبة اللاعب لم تتغير. يبقى الآن الخروج من المأزق المالي.
ومن هنا جاءت الفكرة، التي أصبحت الآن مفضلة، للتفاوض مباشرة مع نادي برشلونة. النادي الكتالوني، المستاء من الوضع، لا ينوي بيع موهبته الشابة بثمن بخس. وتتراوح المطالب بين 8 و10 ملايين يورو.
- AFP
نافذة دبلوماسية يجب استغلالها قبل 2 فبراير
عنصر آخر مهم: المناخ بين باريس وبرشلونة. بعد فترة طويلة من التوتر، هدأت العلاقات بين ناصر الخليفي وجوان لابورتا بشكل ملحوظ. وهو ما يوفر أرضية أكثر ملاءمة للتوصل إلى حل وسط.
لا يزال أمام الناديين مهلة حتى 2 فبراير لإنهاء الصفقة. بعد هذا التاريخ، يزداد الخطر. فقد يتدخل نادٍ آخر قبل ذلك. لكن المقربين من اللاعب، الذين تحدثت إليهم صحيفة "لو باريزيان" لا يزالون يأملون في أن يتم حل الموقف بسرعة.