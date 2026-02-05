بعد إصابته أمام رين .. فاتي يضع موناكو في ورطة والكشف عن عدد مباريات غيابه!

أمسية مواجهة رين، التي انتهت بنتيجة 4-0، تركت آثارًا صعبة. أُصيب أنسو فاتي في ربلة الساق وتم استبداله بين الشوطين خلال انتصار فريقه برباعية نظيفة، ولن يكون ضمن المجموعة في رحلة ستراسبورغ هذا الخميس ضمن ثمن نهائي كأس فرنسا. يفضّل الطاقم الطبي التحلّي بالحذر ويستبعد أي تسرّع في مباراة إقصائية.

قد تمتد فترة غياب اللاعب المُعار من نادي برشلونة. وتبقى مشاركته في ديربي نيس، الأحد ضمن الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي، غير مؤكدة حاليًا.

والاتجاه نفسه ينطبق على مباراة نانت (13 فبراير) ضمن الجولة الـ22. ومع ذلك يُطرح خيار عودة تدريجية، مع إمكانية حصوله على بعض الدقائق لإعادة إطلاق الزخم دون المخاطرة بتعرضه إلى انتكاسة.