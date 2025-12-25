"كأس أمم إفريقيا للشعب" .. المدرجات الخالية تُجبر "كاف" على قرار استثنائي في المغرب

من الناحية التنظيمية، يُقدِّم المغرب صورة شبه مثالية في استضافة البطولة. فالملاعب، سواء المُجدَّدة أو التي شُيّدت خصيصًا لهذا الحدث، جاءت مجهزة بأحدث التقنيات، مع أرضيات ممتازة ومرافق متطورة تجعلها نموذجًا يُحتذى به في القارة. وحتى الأحوال الجوية المتقلبة، التي تميزت بأمطار غزيرة ومتكررة، تبقى خارج نطاق سيطرة المنظمين.

لكن خلف هذا الإطار المشرق، برزت مشكلة أكثر إزعاجًا منذ الأيام الأولى للمنافسات: مدرجات شبه خالية في المباريات التي لا يكون فيها أسود الأطلس طرفًا.

الأمر أثار دهشة المتابعين، خصوصًا أن بعض هذه اللقاءات أُعلن رسميًا أنها بيعت بالكامل، ما خلق تناقضًا غامضًا بين الأرقام الرسمية والمشهد في الواقع، وأثار حيرة الجماهير وانتقادات المراقبين الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي وراء هذا الغياب الجماهيري غير المسبوق.