阿森纳7200万新援佩佩将如何影响现有中场

枪手将打破他们的转会记录，从里尔签下这名科特迪瓦球员，这次转会将在酋长球场造成巨大的连锁反应。

自从2013年购买厄齐尔以来，没有一笔签约像佩佩的到来一样让阿森纳如此兴奋。

这位科特迪瓦国脚在过去的24小时里一直在伦敦北部接受体检，并最终完成了从里尔到枪手的创纪录的7200万英镑(8700万美元)转会。

这个转会费用打破了阿森纳之前的转会纪录，此前的纪录是由奥巴梅扬在2018年从多特蒙德转会而来的5600万英镑(合6800万美元)创下。

这是一笔让阿森纳拥有世界上大多数俱乐部羡慕的锋线三巨头的交易。

奥巴梅扬上赛季在所有比赛中攻入31球，而他的锋线搭档拉卡泽特被评为赛季最佳球员，后者在49场比赛中攻入19球，送出10次助攻。

再加上佩佩，埃梅里将能够在锋线上给阿森纳下赛季几乎所有的对手制造恐惧。

佩佩主要踢锋线右路，他在2018-19赛季为里尔攻入22球，同时也为队友送出11次助攻。

前南安普顿后卫何塞·方特说，他去年在里尔和佩佩一起踢球：“他是不可思议的，他的速度非常快，他的左脚非常顺畅，在一对一，他是无人能及的。他射门得非常好，他能罚点球，能踢任意球。”

“他是一个非常非常出色的球员，我想阿森纳的球迷一定会为他感到高兴。我和很多球员都题过球，这个孩子很特别。毫无疑问，他很特别。”

“他可以达到一个非常、非常高的水平，100%可以成为世界上最好的球员之一。我相信他具备了一切达到那个水平的条件。”

在花了这么多钱引进佩佩之后，毫无疑问，科特迪瓦人将成为埃梅里阵容名单上的第一个名字。

阿森纳的主教练之前一直迫不及待地想要引进一名攻击手，佩佩不仅能从边路带来真正的威胁，而且还能持球进攻——这在球队目前阵容中是很少有人具备的。毫无疑问，佩佩将能提供这些东西。

上赛季在法甲，他场均成功过人2.8次，是伊沃比(1.3次)的两倍多。与此同时，厄齐尔为0.9次，姆希塔良为0.8次。

在2018-19赛季，埃梅里依靠边后卫来提供宽度，从他喜欢的4-2-3-1阵型转变为三后卫阵型。

但是随着佩佩的加盟，人们的期望是主教练将重新使用四后卫阵型，因为西班牙人在进攻区域有很多选择。

佩佩的到来可能会对其中一些球员产生重大影响，尤其是尼尔森和姆希塔良。

尼尔森上赛季被租借到德国的霍芬海姆队，今年夏天他回到了伦敦，希望能够进入阿森纳一线队。

但是佩佩的加盟肯定会限制他的机会，24岁的佩佩通常活跃在锋线的右边。

有趣的是，在周日对阵里昂的比赛中，尼尔森将拉卡泽特换下后，他在左路踢了很长时间，并经常内切至右脚，所以这名年轻球员有机会和佩佩搭档共同攻击对手边路。

但如果埃梅里选择4-3-3阵型，他更倾向于选择奥巴梅扬和佩佩站在拉卡泽特的两边。

所以，尼尔森会发现自己经常坐在替补席上，尽管他可能会在圣诞节前获得欧罗巴联赛和联赛杯的上阵机会。

再次被租借——这次是到一家英超俱乐部——对这位19岁的球员来说可能是一个很有吸引力的选择，他可以得到上场时间来继续他的发展。

这会使得姆希塔良和伊沃比成为佩佩和奥巴梅杨的常规替补。

理想的情况是，阿森纳本想在今年夏天将姆希塔良卖走，但他们没能为这位亚美尼亚人找到买家，这位亚美尼亚人每周收入为17万英镑(20.7万美元)。

因此，埃梅里本赛季需要再次使用他，后者确实在锋线上提供了多种多样的选择，他可以在任何一侧踢球，也可以在前锋身后出任中路攻击手的角色。

厄齐尔和姆希塔良的处境相似，因为阿森纳也希望在转会窗口期间卖掉这名德国人。

厄齐尔从来没有表现出任何离开的兴趣，然而，其在俱乐部的季前赛美国之旅中有一些令人印象深刻的表现。

如果埃梅里打算采用4-3-3阵型，这可能会严重限制这位前皇马球星的上场时间，但如果阿森纳采用4-2-3-1阵型，他仍然可以发挥重要作用。

这将非常适合厄齐尔，因为这位中场组织者能够胜任10号位，佩佩和奥巴梅扬都有可能在两侧，而拉卡泽特则是锋线上的领军人物。

厄齐尔上个赛季在埃梅里手下踢得并不好，但他在英超场均有1.9次关键传球。这比其他任何阿森纳球员都要多，当然也超过了在法甲场均1.8次的佩佩。

因此，厄齐尔仍然有很多东西可以贡献，而且比大多数人都更能从佩佩的速度中获益，前者能够送出突破防线的各种传球。

不过，可以肯定的是，阿森纳的进攻将会在这个赛季有很大乐趣。