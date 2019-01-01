科恩特朗消亡史：从C罗的超级队友到无业游勇

这位现年31岁的左后卫在2011年的转会中创造了巨额的转会费，但是这个赛季他仍然没有得到一家俱乐部的青睐。

很久以前，法比奥·科恩特朗(Fabio Coentrao)是足球史上身价第三高的后卫，也是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的队友，曾随皇家马德里(Real Madrid)赢得过许多奖杯，并代表葡萄牙在国际舞台上闪亮登场。

如今31岁的左后卫最近发现自己的职业生涯急剧下滑。他已经两年多没有为国家队踢球了，在被葡萄牙球队里约Ave抛弃后，目前还没有下家。

在他的巅峰时期，科恩特朗是一个无情的进攻型后卫。他和罗纳尔多为俱乐部和国家队打造了一个强大的二人组，经常占据球场的左侧。

“训练中的一对一环节。很高兴能和世界上最强悍的后卫之一，我的兄弟科恩特朗对抗。2017年，C罗在Instagram上写到他的队友时，强调了两人之间的密切联系。

除了C罗，科恩特朗在白衣军团的几次胜利中都发挥了重要作用，尽管他经常要和巴西后卫马塞洛争夺首发11人的位置。

2011年夏天，年仅23岁的他在同胞穆里尼奥的带领下加盟皇马，以3000万欧元(合2600万英镑/ 3300万美元)的价格从本菲卡签下了一份为期六年的合同。

当时，马德里支付的这笔费用使科恩特朗在历史上最昂贵的后卫名单上名列第三，排在从利兹转会到曼联的费迪南德和从塞维利亚转会到巴塞罗那的阿尔维斯之后。

在西班牙首都的第一个赛季，科恩特朗出场20次，帮助皇家马德里从瓜迪奥拉的传奇巴萨手中夺得2011-12赛季的西甲冠军。

尽管他在2012-13赛季饱受伤病和伤病困扰，但科恩特朗最出色的足球实力还是吸引了即将上任的曼联主教练大卫·莫耶斯的目光，莫耶斯想把他租借过来，作为老去的埃弗拉的替代者。

但是他转会到老特拉福德的计划在转会窗口的最后阶段失败了，皇家马德里在没有签下吉列尔梅·斯奎拉后退出了这笔交易，而颇具讽刺意味的是，斯奎拉转而加盟了本菲卡。

撇开他的失望不谈，科恩特朗在接下来的比赛中发挥了关键作用，皇家马德里赢得了那个赛季的国王杯和欧冠冠军。

在对巴塞罗那的比赛中，著名的加雷斯·贝尔独中一球帮助球队获得了国王杯冠军，那是来自科恩特朗的助攻。五年过去了，这仍然是马德里最后一次赢得西班牙杯。

尽管在2013-14赛季的欧冠小组赛中没有出场，但在过去的6场淘汰赛中，科恩特朗都战胜了马塞洛成为了球队的首发左后卫。在决赛中击败同城对手马德里竞技，这是他们自2002年以来首次获得欧洲冠军。

但这正是科恩特罗在皇马开始走下坡路的时候。第二个赛季，部分由于伤病问题，他在与马塞洛的俱乐部第一左后卫的竞争中败下阵来。

他被租借到法甲摩纳哥，之后由于腿筋和膝盖受伤，他在2015-16赛季只出场了19次。

当在皇马效力的时光接近尾声时，马德里的支持者没有表示出任何同情。自从在西班牙首都第一个赛季里吸烟的照片被曝光后，他与球迷的关系一直很紧张。

从那一刻起，一些球迷认为科恩特朗受到了优待，因为他与穆里尼奥和罗纳尔多的经纪人是同一个人，门德斯。

齐达内在2016年1月的任命为科恩特罗在皇马的职业生涯敲响了丧钟，因为这位法国人明确表示马塞洛是一线队不可或缺的一员。

即使是科恩特朗自己也承认，虽然他想留在伯纳乌，但他的状态还不够好，不能代表俱乐部踢球，回到祖国可以开启他的职业生涯。

在2016-17赛季即将结束时，科恩特朗说:“我的状态不能再为皇马踢球。我想在下个赛季回到我最好的状态。”

“我和皇马的合同到2019年到期，所以如果他们继续依靠我，那就太好了——如果没有，我会选择自己的路。”

“也许回到葡萄牙能帮助我恢复到以前的水平。我们都应该承认在人生的某个阶段我们都是有局限性的，我觉得，现在，这个俱乐部需要的水平是我还无法达到的。”

但在2017-18赛季租借到里斯本竞技期间，科恩特朗并没有给人留下深刻的印象，之后他特别要求葡萄牙队教练费尔南多·桑托斯不要选他参加2018年世界杯，因为他度过了一个“非常累”的赛季。

科恩特朗说:“上周，经过深思熟虑，我告诉国家队，在经历了一个非常疲劳的赛季后，我觉得自己没有能力代表国家队出战世界杯。”

“我永远不会背弃我的祖国，我希望将来能够更多地代表我们的国家队。”

但是从那以后，科恩特罗就再也没有接到过国家队的召唤——在经历了过去12个月的困难之后，他似乎不太可能重返国家队。他在马德里的合同于2018年夏天相互终止，他加入了少年时代的俱乐部里约Ave，参加了2018-19赛季的比赛。

然而，他的表现再次挣扎，并有出现了一些纪律性的问题。他在21场比赛中被出示11张黄牌，两次被罚下场。结果，他没能延长他在俱乐部的时间，并在赛季末被释放。

尽管意甲球队帕尔马和英冠球队布里斯托尔城对他有兴趣，但年仅31岁的科恩特罗目前还没有下家。

随着他的好朋友、前队友罗纳尔多继续点燃足球，科恩特朗如能找到另一家俱乐部效力就已经很满意了。对于一名曾经是世界上最昂贵的左后卫球员来说，这已经是很大的下滑了。