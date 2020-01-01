未来不在红蓝 博洛尼亚高层：伊布不可能加盟我们

AC米兰前锋在这个意甲赛季后的未来仍然是个谜，但有一件事是肯定的:他不会出现在联赛对手的名单上。

伊布拉希莫维奇“不可能”加盟博洛尼亚，一名俱乐部高层人员重申了这一点。

在一月份回归米兰以后，这名经验丰富的前锋与AC米兰签下了一份短期合同，不过从目前的情况来看，这位瑞典神锋继续留在圣西罗的可能性已经越来越小。

实际上，在加盟AC米兰之前，伊布就曾经与博洛尼亚进行过谈判，他与该俱乐部主帅米哈伊洛维奇关系匪浅。而在近期，又有媒体指出，瑞典人可能会在今夏与米兰合同期满后转投博洛尼亚。

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不过，俱乐部总监萨巴蒂尼在上个月的讲话中似乎否定了这个想法，而体育总监里卡多·比贡也证实俱乐部不可能引进这位瑞典神锋。

“我理解媒体对这件事的兴趣，因为伊布的名字在顶级联赛中如雷贯耳，但对我们来说，签下他是一件不可能的事情。”比贡告诉RAI Radio 的记者。

“我们已经没有联系了。他在冬天和米哈伊洛维奇有过交流，然后做出了他的选择，从那时起我们就没有考虑再次引进他。”

米哈伊洛维奇在5月份的一次采访中透露，兹拉坦将不会在2019-20赛季后继续留在圣西罗，那是他曾暗示自己想与这位瑞典巨星进行合作。

“他几天前给我打了电话，我们将看到他决定在夏天做什么，”米哈伊洛维奇告诉塞尔维亚的一档节目。

“他肯定不会继续留在米兰，他会加入我们还是回到瑞典还有待观察。”

萨巴蒂尼和比贡现在似乎已经放弃了签下这位38岁老将的可能性，这让伊布的未来更加扑朔迷离。

伊布拉希莫维奇在不久前的恢复训练中遭遇伤病，并因此错过了AC米兰复赛后的第一场比赛，红黑军团在意大利杯半决赛的第二回合比赛中战平了对手，因客场进球的劣势不敌尤文图斯。

在1月份回到AC米兰以来，伊布已经在8场意甲比赛中打入了3个进球，并且被认为是AC米兰在欧冠资格赛的竞标中最关键的球员之一，目前米兰在比赛还剩12场的时候落后第四名的亚特兰大12分。