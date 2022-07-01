曼城版图再次扩大 老板出资购意大利一俱乐部

新晋意乙球队帕勒莫将成为城市足球集团的最新一员。

GOAL从意大利足球圈获悉，曼城老板即将完成对意大利球队帕勒莫的收购。

城市足球集团旗下将出现第11支球队。近些年，帕勒莫遭遇了严重的财政危机，2019年曾申请破产。此后，球队以新球队的身份开始征战意大利第四级别联赛。

城市足球集团为什么收购帕勒莫？

根据GOAL了解到的消息，城市足球集团的高层任务曾经在上赛季结束时便开始了收购的谈判。

尽管只是一支意丙球队，但帕勒莫5月、6月期间的附加赛每场能够吸引超过31000名球迷到场观战。

历史上，帕勒莫曾经3次闯入意大利杯决赛，近些年曾出产过迪巴拉、帕斯托雷以及卡瓦尼等知名球员。

帕勒莫价值多少？

GOAL认为，收购帕勒莫俱乐部80%的股权，将耗资约1200万-1300万欧元。

城市足球集团目前的状况

曼城毫无疑问是目前城市足球集团的旗舰俱乐部，此外还有分布在各个大陆共计10家球队。

包括纽约城、赫罗纳、特洛耶斯、罗美尔、墨尔本城、孟买城、四川九牛、横滨水手、蒙特维多城等。

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