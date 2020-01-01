德布劳内：仍在等待曼城上诉结果 只禁赛一年我不会离开

这位比利时球星表示自己目前正在等待曼城上诉的结果，如果禁赛能缩短到一年，自己可能不会选择离开。

凯文·德布劳内表示，如果曼城能够成功解除禁赛两年的处罚，他愿意与球队签下一份续约合同。

体育仲裁法庭将从6月8日开始审理曼城对欧足联“严重违反”财务公平竞赛规则处罚的上诉。

德布劳内本月早些时候承认，如果为期两年的欧洲赛事禁赛令得到维持，他可能会考虑自己的未来。

其他球队

但是曼城一直告诉自己的球员，欧足联的禁止参加欧战决定将在上诉后被推翻。

这名比利时国脚与蓝月亮的现有合同还有三年才会到期，但有消息称，随着他和家人在俱乐部和曼彻斯特安顿下来，他将很乐意在这里再呆上几年。

2015年8月，德布劳内以7500万欧元的天价从沃尔夫斯堡加盟了曼城，并在2018年1月签署了一份为期五年的续约合同。

这位28岁的球员是接替大卫·席尔瓦成为曼城新队长的候选人之一，西班牙中场在俱乐部效力10年后，将在今夏正式离开。

目前曼城上诉结果以及球员们的态度引起了欧洲各大俱乐部的关注，德布劳内也是其中之一，不过比利时人坚称自己仍然忠于俱乐部。

“我目前只能等待，”他告诉比利时媒体HLN。“俱乐部告诉我们，他们将上诉，他们几乎百分之百确定自己是正确的，这就是为什么我现在依旧在等待接下来会发生什么。”

“我信任我的球队，一旦最终结果出炉，我将仔细考虑一切。无法参加欧战两年将会是很长的时间，但如果只是一赛季，那就又不一样了。”

虽然曼城上诉的日期已经确定，但还不能确定专家组会何时做出最终裁决。