官方：张修维、刘奕鸣、何超加盟广州恒大

北京时间2019年2月7日晚，广州恒大淘宝足球俱乐部官方宣布，刘奕鸣、张修维、何超三名球员正式加盟广州恒大淘宝足球队。

北京时间2019年2月7日晚，广州恒大淘宝足球俱乐部官方宣布，刘奕鸣、张修维、何超三名球员正式加盟广州恒大淘宝足球队。

公告原文

刘奕鸣，1995年出生，身高190CM,司职中后卫，身体条件出众，拼抢能力强。刘奕鸣曾多次入选各级别国家队，现役国脚，2017-2018赛季，他在中超联赛共出场51场，打进一球。

张修维，1996年出生，身高173CM，司职中场，脚下技术细腻，控球与盘带俱佳，体能充沛，拼抢积极。张修维曾入选国家队，2017-2018赛季，他在中超联赛共出战33场，打进一球并有四次助攻。

何超，1995年出生，身高178CM，司职中场，身体素质出众，球风硬朗，跑动积极，中场防守稳健，卡位预判能力出众，能为球队中后场防守保护筑起一道坚固的屏障。2014-2018赛季，他代表长春亚泰队在中超联赛中共出场64场。

俱乐部根据球队目前情况，遵守中国足协相关引援规则，按照主教练的要求完成了此次引援工作。刘奕鸣、张修维、何超三名年轻球员的加盟将进一步优化球队年龄结构，为球队注入新鲜活力，丰富球队人才储备，增强球队整体实力。新赛季，他们将代表广州队征战中超、亚冠赛场，为球迷奉献更多精彩的比赛。

新春伊始，万象更新。祝广大球迷新年快乐，阖家幸福，万事如意。

这是广州恒大队冬窗的第三笔引援官宣，在这之前他们已经宣布了韦世豪、高准翼、吴少聪三名年轻球员和规划球员罗伯特-萧的加盟，在这几个新兴国脚转会加盟后我们可以看到恒大队基本完成了新老交替和阵容换血。