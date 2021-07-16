安切洛蒂：对伊斯科等球员很满意 阿拉巴会度过一个成功赛季

这位才华横溢的中场球员在齐达内手下机会寥寥，但现在他已经给皇马新帅留下了深刻印象。

安切洛蒂暗示，在几次转会传闻之后，伊斯科将在皇马得到新的机会。

这位才华横溢的西班牙国脚中场在齐达内执教时机会寥寥，上赛季，他在西甲出场25次，只有8次是首发。

29岁的伊斯科能力从未遭到质疑，因此有许多传闻称他将离队，但安切洛蒂已经准备好充分利用阵容中经验丰富的那一批球员。

安帅说道：“回到皇马后，我很高兴地发现两件事，第一是年轻球员的实力，他们之中有很多人我还不是非常了解。第二就是卡瓦哈尔、纳乔、马塞洛、巴斯克斯和伊斯科等经验丰富的球员所表现出来的饥饿感和投入度，他们最近几年已经赢得了一切，但仍然充满渴望，他们希望度过一个出色的赛季，而这也是我们所有人都希望做到的。”

安切洛蒂从齐达内那里继承了一套全明星阵容，然而，皇马现在迫切想要补强阵容，而且已经有了一名新援。

如果能够通过卖人筹集一些资金，巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩仍然是球队的首要目标，但球队现在已经签下了阿拉巴。

这位奥地利国脚在与拜仁慕尼黑的合同到期后以自由球员的身份加盟，安切洛蒂曾与他在拜仁合作过，安帅说道：“他是一名全能的球员，有着很高的素质。他在防守战术上也很聪明。在拜仁的最后几场比赛中，我让他担任中后卫，他做得很好。他踢左后卫，经验丰富，非常聪明。他能胜任中后卫和边后卫两个位置，甚至为奥地利国家队踢过中场。”

“他很强，也很全面，我相信他会有一个非常好的赛季。”