即将与尤文进一步协商 曼城接近签下坎塞洛

这名葡萄牙国脚可能成为英超冠军今夏的第一笔签约，因为他们准备让达尼洛离开伊蒂哈德。

曼城和尤文图斯即将达成右后卫乔·坎塞洛的转会协议。

据够力足球6月6日报道，两家俱乐部已经就这名葡萄牙国脚的转会进行了深入的谈判，尤文为其标价超过5000万欧元(4400万英镑/ 5600万美元)。

来自意大利的消息称，双方在周一已经进行了进一步的谈判，尽管曼城仍然不愿意接受尤文图斯开出的最高报价，但他们已经准备好提高最初的报价并达成交易。

这标志着谈判取得突破，消息人士相信，未来几天可能会达成最终协议。

坎塞洛因此可能成为曼城今夏的第一笔签约，同时俱乐部准备出售巴西国脚达尼洛。

这名27岁的球员在曼彻斯特的两年时间里一直未能获得一线队的主力位置，他已经收到了欧洲多家俱乐部的邀请。

由于达尼洛的离开，曼城先考虑了引进坎塞洛，他们最初只确定了两个夏季转会的优先目标：一个新的中场和一个中后卫。

他们正在等待马德里竞技中场罗德里的答复，后者在上赛季结束前与英超冠军达成了口头协议，但仍然没有对他的未来做出最后决定。

马竞也试图与他续约，而拜仁慕尼黑和巴塞罗那也对他感兴趣。

然而，曼城仍然希望他能选择他们，并且在未来几天内会有新的进展。

蓝月亮还想签下来自莱斯特城的哈里·马奎尔，但不想匹配7500万英镑的标价，加上其他项目总计可能高达9000万英镑的附加费用。

与此同时，曼城准备对一年前被卖给PSV的安吉里诺进行一次令人震惊的转会。

接近这支英国球队的消息人士坚称，他们可以以600万欧元的价格重新签下这位22岁的左后卫。

这是他们准备探索的一个选择，希望用这名最初2012年加入他们的西班牙人作为下赛季的津琴科和本杰明·门迪的替补。