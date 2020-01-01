切尔西伤情更新：坎特缺阵三周 普利西奇归期未定

蓝军主帅弗兰克·兰帕德透露，他仍然缺兵少将，但是塔米·亚伯拉罕和鲁本·洛夫图斯-齐克可以上场。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德预计恩戈洛·坎特将缺席三周的比赛，而克里斯蒂安·普利西奇的伤愈恢复也没有时间表。

在切尔西0-2输给曼联的比赛中，坎特只坚持了12分钟，然后就回到了更衣室。兰帕德承认，在可预见的未来，这名法国国脚将继续留在场外。

美国国脚普利西奇也有内收肌的问题，他什么时候复出还没有确定。

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兰帕德告诉记者球队最近的健康状况：“恩戈洛不适合上场，肌肉受伤。类似于对阿森纳的伤。希望三个星期能复出。普利西奇不合适比赛，没有确切的日期。这是一个困难的伤病。”

“鲁本（洛夫图斯-奇克）在队里。不适合首发，但在阵容中。安德烈亚斯（克里斯滕森）去戴上了面具，要戴着它来训练。可以上场。塔米（亚伯拉罕）已经训练了两天了。大概70%（能上场）。他在队里。”

伤病问题在整个2019-20赛季都是切尔西的一个问题，兰帕德急切地指出他必须定期调整阵容。

他补充道：“本赛季是一个过渡的赛季，球迷们很理解这一点。”

“没有多少像我们这么多伤病的球队。坎特已经踢了50%的比赛。球迷们尊重这一点，他们看到了我们的努力。他们会在那里支持我们。”

“现在情况很紧张，我们需要球迷的支持。球员们会付出一切。”

去年夏天，当兰帕德以教练身份回到斯坦福桥时，人们对他的期望并不高，但他意识到有必要获得欧冠资格。

当被问及他是否感到压力时，这位蓝军传奇球员说：“我总是有这种感觉，因为这是顶级的运动。我喜欢它。”

“我很享受这个星期。周一输给曼联是令人失望的，但这是我们的挑战。每个人可能都认为我们会进入前四。这是一个过程，压力总是存在的。”

切尔西目前在英超积分榜上排名第四，但只比热刺多1分，比谢菲尔德联多2分，比曼联多3分。