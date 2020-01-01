内马尔：巴黎不敢让我上场 但我想参加比赛

巴西人最近一直被困在场边，这让他很失望。

内马尔透露最近几周巴黎圣日耳曼因为太害怕而不敢让他上场，尽管他想回到球场上。

这位28岁的球员在过去的三场法甲比赛中都因伤缺席，而在周二的欧洲冠军联赛十六强对阵多特蒙德的比赛中，他也被传有可能缺席。

尽管内马尔在下半场攻入一球，但他还是没能帮助球队在第一回合避免1-2的失利。

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在回到赛场上给人留下深刻印象后，巴西人表示他已经准备好了一段时间，但是巴黎圣日耳曼选择让他留在场边。

“我没有选择不参加最近的比赛。我想踢球，我感觉很好。”内马尔赛后说：“俱乐部很害怕，但受苦的是我。”

去年10月，内马尔的腿筋受伤，并缺席了6场比赛。

尽管如此，巴西人的全面恢复还是很及时的，因为巴黎圣日耳曼正在努力避免在欧洲冠军联赛中再次遭遇十六强出局。

下个月巴黎圣日耳曼将回到主场对阵多特蒙德，马尔基尼奥斯呼吁他的球队在第二回合中占据主动。

“我认为我们在上半场仍然有控球权，但是我们在比赛中不是很紧张和活跃。我们错过了很多球，”他告诉RMC体育。

“他们试图利用我们的失误打反击，这是我们的痛处。我们在一些小细节上丢了两个球，这对一个真正有进球意识的前锋（哈兰德）来说很不一样；也许他在比赛中并不是太投入，但是球来了，他就把球踢了进去。但我们还是设法进了一个球，这对第二回合比赛很重要。”

“在第二回合之前，我们会很好地工作，因为所有的球员都处于最佳状态，我们可以进行一场非常重要的比赛。这需要一种胜利者的心态。他们有进球，而我们必须在主场取得一场漂亮的胜利，要有侵略性，要有坚实的后盾，因为我们知道在主场不丢球是很重要的。”

“这些事情是很清楚的：我们的反抢要力度更大，更具侵略性，因为这是今天所缺乏的。细节决定成败，我们肯定会做得更好，否则我们就不会成功。”