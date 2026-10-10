RS Gimnastica Thông tin chung

Fàbregas elogia Gasperini e Arteta antes de duelo com a Roma

Como técnico, Cesc Fabregas pediu paciência em todo o mundo do futebol, citando a transformação do Arsenal sob o comando de Mikel Arteta como o exemplo perfeito de por que projetos precisam de tempo. Falando antes de um confronto crucial da Serie A com a Roma, o espanhol também expressou sua profunda admiração pela filosofia tática de longa data de Gian Piero Gasperini.