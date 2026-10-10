RS Gimnastica Thông tin chung

Myles Lewis-Skelly destacou Mikel Merino como o jogador mais subestimado do atual elenco do Arsenal. Apesar da falta de oportunidades recentes como titular sob o comando de Mikel Arteta, o jovem meio-campista acredita que seu experiente companheiro de equipe merece muito mais crédito por sua notável inteligência futebolística.
Alan Shearer elogiou o impacto imediato de Declan Rice e Bruno Guimaraes após a impressionante vitória de virada do Arsenal sobre o Leeds United. O lendário atacante destacou como as substituições de Mikel Arteta no segundo tempo mudaram completamente a partida e garantiram três pontos vitais.
Mikel Arteta enfrenta um dilema na escalação antes de uma noite europeia crucial, depois que Piero Hincapie sofreu um preocupante revés por lesão. O internacional equatoriano foi forçado a deixar o gramado com dores pouco depois do apito final da vitória sofrida do Arsenal sobre o Leeds United.
Como técnico, Cesc Fabregas pediu paciência em todo o mundo do futebol, citando a transformação do Arsenal sob o comando de Mikel Arteta como o exemplo perfeito de por que projetos precisam de tempo. Falando antes de um confronto crucial da Serie A com a Roma, o espanhol também expressou sua profunda admiração pela filosofia tática de longa data de Gian Piero Gasperini.
Mikel Arteta elogiou seu time do Arsenal por provar que é "especial e único" depois de buscar a virada, após sair atrás no placar, para vencer o Leeds United no sábado. O Arsenal pareceu correr o risco de sofrer uma segunda derrota consecutiva na Premier League, antes de uma reação no segundo tempo restaurar seu embalo vencedor no Emirates Stadium.