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RS Gimnastica Thông tin chung

Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round

Lewis-Skelly destaca companheiro de Arsenal "subestimado"

Myles Lewis-Skelly destacou Mikel Merino como o jogador mais subestimado do atual elenco do Arsenal. Apesar da falta de oportunidades recentes como titular sob o comando de Mikel Arteta, o jovem meio-campista acredita que seu experiente companheiro de equipe merece muito mais crédito por sua notável inteligência futebolística.

M. Lewis-SkellyM. Merino
Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27

Fàbregas elogia Gasperini e Arteta antes de duelo com a Roma

Como técnico, Cesc Fabregas pediu paciência em todo o mundo do futebol, citando a transformação do Arsenal sob o comando de Mikel Arteta como o exemplo perfeito de por que projetos precisam de tempo. Falando antes de um confronto crucial da Serie A com a Roma, o espanhol também expressou sua profunda admiração pela filosofia tática de longa data de Gian Piero Gasperini.

Cesc FábregasM. Arteta
FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDS

"Somos especiais!" - Arteta exalta a mentalidade vencedora do Arsenal

Mikel Arteta elogiou seu time do Arsenal por provar que é "especial e único" depois de buscar a virada, após sair atrás no placar, para vencer o Leeds United no sábado. O Arsenal pareceu correr o risco de sofrer uma segunda derrota consecutiva na Premier League, antes de uma reação no segundo tempo restaurar seu embalo vencedor no Emirates Stadium.

M. ArtetaLeeds
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3Brighton crestBrighton64111851313
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4Brentford crestBrentford6240126610
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