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À quelques heures de l'annonce par le Tribunal arbitral du sport de sa décision très attendue concernant la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, Hafid Derradji, commentateur algérien des chaînes beIN Sports, a adressé un message sur la nature du verdict attendu. Il a mis en garde contre l'idée que la décision irait forcément dans le sens des attentes ou des souhaits des supporters, et a assuré que la justice ne se plie ni aux émotions ni à la pression des campagnes médiatiques.

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Derradji a écrit sur son compte « Twitter » : « Celui qui croit que la décision du TAS va choquer l'opinion publique ou aller à l'encontre de ce qui est attendu se fait des illusions. Les jugements ne reposent ni sur les émotions ni sur les campagnes de pression médiatique, mais sur les preuves, les règlements et les lois. Il y a une grande différence entre ce que certains espèrent et ce que décide la justice sportive. »

Ce commentaire du consultant algérien s'inscrit dans la continuité de ses prises de position sur la polémique entourant l'affaire. Il s'était déjà interrogé sur l'origine des informations sur lesquelles s'est appuyée la partie marocaine pour signaler un prétendu appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et l'un des membres du collège arbitral de trois personnes chargé d'examiner le litige, quelques heures avant l'annonce du verdict final.

La chaîne française « RMC Sport » avait révélé que le conseiller juridique de la Fédération royale marocaine de football avait adressé un courrier au Tribunal arbitral du sport pour l'informer d'un fait qui se serait produit dimanche : un appel téléphonique entre Abdoulaye Fall et l'avocat allemand, l'un des trois arbitres chargés de trancher l'affaire. La partie marocaine se réserve par ailleurs le droit d'engager des poursuites judiciaires.

Derradji s'est attardé sur la manière dont les informations relatives à cet appel présumé sont parvenues à la partie marocaine. Il s'est demandé si un tiers l'avait informée des faits, s'il s'agissait d'une fuite provenant de l'entourage du dossier ou si la fédération marocaine avait obtenu ces informations par une autre source. Selon lui, ces questions sont légitimes, dans la mesure où le collège arbitral se doit d'être indépendant, confidentiel et impartial.

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L'affaire s'est encore compliquée lorsque Vanessa Tracy, responsable de la communication et des médias au Tribunal arbitral du sport, a démenti que le tribunal ait reçu le moindre recours officiel de la fédération marocaine au sujet de l'appel présumé, selon la journaliste Malang Sané. De son côté, la Fédération sénégalaise a rejeté les accusations, et son secrétaire général, Abdoulaye Seydou Sow, a qualifié d'« imaginaire » l'existence de ce recours, assurant qu'Abdoulaye Fall ne connaît pas les arbitres chargés de l'affaire et qu'il n'a pas assisté à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre.