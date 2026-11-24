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Hafid Derradji, commentateur algérien des chaînes beIN Sports, s'est interrogé sur l'origine des informations sur lesquelles la partie marocaine s'est appuyée pour signaler un appel téléphonique présumé entre le président de la Fédération sénégalaise de football et l'un des membres du collège de trois arbitres du Tribunal arbitral du sport, quelques heures avant l'annonce de la décision attendue dans la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Selon lui, le fait que le Maroc ait eu connaissance de ce contact soulève des questions tout aussi importantes que l'appel lui-même.

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Les interrogations de Derradji font suite aux révélations de la chaîne française RMC Sport, selon lesquelles le conseiller juridique de la Fédération royale marocaine de football a adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport pour l'informer d'un fait qui se serait produit au cours des dernières heures : un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche, selon la version marocaine, entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise, et l'avocat allemand qui occupe l'un des trois sièges du collège arbitral chargé de trancher le litige.

Sur son compte Twitter, Derradji s'est arrêté sur la question de savoir comment ces informations étaient parvenues à la partie marocaine, se demandant si un tiers l'avait informée de l'existence de l'appel, s'il s'agissait d'une fuite provenant de l'entourage du dossier, ou si la Fédération marocaine avait obtenu ces informations d'une autre source.

Il a estimé que ces interrogations étaient légitimes, d'autant que l'affaire est examinée par un collège arbitral censé faire preuve d'indépendance, de confidentialité et de neutralité.

L'affaire revêt une sensibilité particulière en raison de la nature de l'accusation et de son timing : la simple allégation d'un contact entre le président de la Fédération sénégalaise et l'un des arbitres ne prouve pas l'existence d'une infraction, et le fait de formuler de telles accusations avant que la décision ne soit rendue ne dispense pas d'en vérifier la véracité.

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De son côté, RMC Sport a rapporté que des sources proches de la direction de la Fédération sénégalaise démentaient tout appel entre Abdoulaye Fall et l'avocat allemand, ce qui fait de la réalité de ce contact un point de désaccord entre les deux parties.

Derradji a souligné que la question essentielle ne se limite pas à savoir si l'appel a réellement eu lieu ou ce qui s'y est dit, mais consiste aussi à déterminer qui a transmis l'information à la partie marocaine, et de quelle manière elle lui est parvenue.