Hafid Derradji, commentateur algérien des chaînes beIN Sports, s'est interrogé sur l'origine des informations sur lesquelles la partie marocaine s'est appuyée pour signaler un appel téléphonique présumé entre le président de la Fédération sénégalaise de football et l'un des membres du collège de trois arbitres du Tribunal arbitral du sport, quelques heures avant l'annonce de la décision attendue dans la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Selon lui, le fait que le Maroc ait eu connaissance de ce contact soulève des questions tout aussi importantes que l'appel lui-même.
Les interrogations de Derradji font suite aux révélations de la chaîne française RMC Sport, selon lesquelles le conseiller juridique de la Fédération royale marocaine de football a adressé un courrier officiel au Tribunal arbitral du sport pour l'informer d'un fait qui se serait produit au cours des dernières heures : un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche, selon la version marocaine, entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise, et l'avocat allemand qui occupe l'un des trois sièges du collège arbitral chargé de trancher le litige.
Sur son compte Twitter, Derradji s'est arrêté sur la question de savoir comment ces informations étaient parvenues à la partie marocaine, se demandant si un tiers l'avait informée de l'existence de l'appel, s'il s'agissait d'une fuite provenant de l'entourage du dossier, ou si la Fédération marocaine avait obtenu ces informations d'une autre source.
Il a estimé que ces interrogations étaient légitimes, d'autant que l'affaire est examinée par un collège arbitral censé faire preuve d'indépendance, de confidentialité et de neutralité.
L'affaire revêt une sensibilité particulière en raison de la nature de l'accusation et de son timing : la simple allégation d'un contact entre le président de la Fédération sénégalaise et l'un des arbitres ne prouve pas l'existence d'une infraction, et le fait de formuler de telles accusations avant que la décision ne soit rendue ne dispense pas d'en vérifier la véracité.
De son côté, RMC Sport a rapporté que des sources proches de la direction de la Fédération sénégalaise démentaient tout appel entre Abdoulaye Fall et l'avocat allemand, ce qui fait de la réalité de ce contact un point de désaccord entre les deux parties.
Derradji a souligné que la question essentielle ne se limite pas à savoir si l'appel a réellement eu lieu ou ce qui s'y est dit, mais consiste aussi à déterminer qui a transmis l'information à la partie marocaine, et de quelle manière elle lui est parvenue.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.