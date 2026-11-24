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Les vives réactions se poursuivent après la décision rendue ce mardi par le Tribunal arbitral du sport au sujet du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025, cette fois de la part d'un journaliste algérien de premier plan.

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Dans un retournement spectaculaire mettant fin à l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain, le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, rendant ainsi le titre au Sénégal , qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0) après prolongation. Ce verdict met un terme à un litige juridique qui durait depuis plusieurs mois.

Le Tribunal arbitral du sport a annoncé ce mardi l'annulation de la décision du jury d'appel de la CAF, qui avait déclaré la sélection sénégalaise forfait pour la finale et accordé au Maroc une victoire 3-0 le 17 mars dernier.

En vertu de ce nouveau jugement, le Sénégal récupère le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels, sur la pelouse comme en dehors.

De son côté, Mohamed El Ouadahi, journaliste algérien, a réagi à cette décision d'une manière qui a suscité une vive polémique.

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Directeur du bureau de beIN SPORTS en France, El Ouadahi a écrit sur son compte Facebook : « Comme on s'y attendait, la sélection sénégalaise confirme sa victoire devant la justice après l'avoir acquise sportivement sur le terrain. La décision du Tribunal arbitral du sport n'est pas une surprise, mais elle a en revanche mis fin à une pièce grotesque dont les acteurs sont de piètres comédiens, corrompus, qui ont entraîné le football africain dans des couloirs obscurs, noirci l'image du ballon rond sur ce continent et prouvé, sans laisser la moindre place au doute, qu'ils ne sont que des marionnettes qui agissent sur ordre, et que cette confédération a atteint un degré de corruption sans précédent. »

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Il a conclu par un message ironique : « Une seule édition de la Coupe d'Afrique, remportée deux fois par le Sénégal... On n'est pas loin, hééééééé, ou bien non, non ??? »

Les détails de la crise de la finale de la CAN 2025

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire, alors que le score était de 0-0, lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc. Une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

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Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, provoquant une interruption du match d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son sélectionneur de revenir terminer la rencontre.

À la reprise, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon finissant tranquillement dans les mains du gardien Édouard Mendy.

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La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand dam des supporters marocains qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

Les événements ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final : l'atmosphère a été marquée par des tensions et des altercations entre certains journalistes marocains et le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, critiqué pour sa décision de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

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Sa conférence de presse d'après-match a été annulée, avant qu'il ne présente ses excuses le lendemain, tandis que la CAF a décidé de le suspendre cinq matchs en raison des incidents survenus lors de la finale.

Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la CAF a pris une décision déclarant le Sénégal forfait et attribuant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement de la compétition.