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Luis de la Fuente ne se contente plus de ce qu'il a accompli avec la sélection espagnole. L'homme qui a conduit la Roja vers les sacres estime que tout cela n'est que le début d'un projet plus vaste : continuer à remporter des titres et rivaliser pour le sommet du football mondial.

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Alors qu'il s'apprête à relever de nouveaux défis, le sélectionneur de l'Espagne a dévoilé son plus grand rêve : voir la finale de la Coupe du monde 2030 se disputer dans son pays, dans des déclarations empreintes d'ambition, de confiance et de fierté.

De la Fuente s'est exprimé lors de la cérémonie organisée par le quotidien espagnol Marca, au cours de laquelle il a reçu le prix Marca Leyenda, en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle et de ses accomplissements à la tête de la sélection nationale.

Visiblement ému au moment de recevoir le prix, le technicien espagnol se l'est vu remettre par Vicente del Bosque, ancien sélectionneur de l'Espagne, aux côtés de Juan Ignacio Gallardo, directeur de Marca, dans une ambiance festive marquée par de nombreux éloges sur son parcours.

De la Fuente n'a pas caché sa joie face à cette distinction, assurant qu'elle représente une étape importante de sa carrière, mais qu'elle ne l'incitera pas à se reposer sur ses acquis. Au contraire, elle lui donnera une motivation supplémentaire pour continuer à travailler et décrocher de nouveaux succès.

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« Nous devons continuer à travailler et à obtenir des résultats, car ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le début, et non la fin du chemin. C'est seulement le commencement de choses très importantes que nous allons nous efforcer d'accomplir », a déclaré le sélectionneur espagnol à son arrivée à la cérémonie.

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Interrogé sur l'endroit où il conserverait le prix chez lui, il a répondu avec le sourire : « Je vais le mettre à une place très spéciale, pour que tous ceux qui me rendent visite puissent le voir. »

Avant la remise du prix, Vicente del Bosque a tenu à saluer le parcours de son successeur, mettant en avant sa personnalité professionnelle et sa capacité à gérer un groupe. Selon lui, le succès ne tient pas seulement au fait de disposer d'un excellent groupe de joueurs, mais à la manière de les gérer et d'en faire une équipe soudée.

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« Quand on parle de Luis, il faut souligner son comportement exceptionnel tout au long d'une carrière riche en succès. Il ne suffit pas d'avoir les bons joueurs, il faut savoir les gérer et les guider, et comprendre que nous faisons tous partie d'une même équipe », a affirmé Del Bosque.

L'ancien sélectionneur a également évoqué ses souvenirs avec De la Fuente au sein de la Fédération espagnole, soulignant que leurs rencontres se déroulaient toujours dans une atmosphère positive et que leurs discussions lors des petits-déjeuners étaient constamment tournées vers l'avenir.

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Un discours émouvant : la famille et les amis derrière le succès

Lors de son discours après avoir reçu le prix Marca Leyenda, De la Fuente est apparu très ému. Loin d'évoquer les accomplissements et les titres, il s'est concentré sur les personnes qui l'ont accompagné dans son parcours et qui ont joué un rôle essentiel pour l'amener là où il est aujourd'hui.

« Il y a des moments dans la vie où il est difficile d'exprimer avec des mots ce que l'on ressent, et croyez-moi, aujourd'hui est l'un de ces moments. Je reçois le prix Marca Leyenda avec des émotions difficiles à décrire », a-t-il déclaré.

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« Quand on m'a annoncé que j'allais recevoir ce prix en reconnaissance de ma carrière, mon premier sentiment a été la gratitude, accompagnée d'une grande part de surprise. Je sais que ce prix ne me représente pas seul : il incarne un parcours de longues années, fait de travail, de passion, de décisions difficiles, de succès, et même d'erreurs dont j'ai beaucoup appris », a-t-il ajouté.

Revenant sur le rôle de son entourage dans sa carrière, le technicien espagnol a poursuivi : « La vie m'a appris que personne n'arrive là où il est tout seul. Je me souviens de tous ceux qui ont cru en moi au début, des collègues avec qui j'ai partagé les responsabilités, les soucis et les joies, et de tous ceux qui m'ont appris que bien faire son travail est une forme de respect envers les autres. »

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De la Fuente n'a pas oublié d'adresser un message de gratitude à sa famille et à ses amis, assurant qu'ils ont été son véritable soutien, notamment dans les moments difficiles où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

« Je pense à ma famille, qui a été mon soutien silencieux, celui qu'on ne voit pas toujours. Et je pense à mes amis, qui sont restés à mes côtés dans les moments les plus durs et m'ont aidé à me relever quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Sans eux tous, je ne serais pas ici aujourd'hui », a-t-il confié.

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Il a insisté sur le fait que la véritable valeur du succès ne réside pas dans les postes, les titres ou les récompenses, mais dans les personnes, les valeurs et l'empreinte que l'on laisse dans la vie des autres, assurant qu'il recevait cette distinction avec la même passion et le même engagement qu'au début de sa carrière.

Il a conclu son discours en remerciant Marca, et en particulier Juan Ignacio Gallardo, avant d'adresser un message témoignant de son attachement à ses choix et à son parcours : « Si j'avais la possibilité de revenir en arrière et de reprendre le même chemin, je referais exactement la même chose, car cela m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles comme vous, d'apprendre d'elles et de partager ma vie avec elles. »

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Coupe du monde et Ligue des nations : De la Fuente fixe ses priorités

La soirée a aussi été l'occasion d'évoquer les prochaines ambitions de la sélection espagnole. Clara, une fillette de 10 ans choisie pour faire partie du onze idéal de De la Fuente, a posé une question directe au sélectionneur sur la possibilité de remporter la prochaine Coupe du monde.

De la Fuente a répondu par un message mêlant réalisme et ambition : « Regarde, Clara, le vrai succès, c'est de se battre pour un objectif et de tout faire pour l'atteindre, et c'est exactement ce que nous allons faire. Mais d'autres défis nous attendent d'abord : nous voulons gagner la Ligue des nations, alors nous allons essayer d'y parvenir. »

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Le technicien espagnol ne veut visiblement pas brûler les étapes, malgré sa conviction que son équipe peut jouer le titre mondial. Il a placé la Ligue des nations parmi ses priorités actuelles, tout en gardant le rêve d'aller loin au Mondial 2030.

Mais la déclaration la plus marquante est venue lorsqu'on lui a posé la question qui agite l'opinion espagnole : son pays pourra-t-il accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ? De la Fuente n'a pas hésité à exprimer son souhait, déclarant clairement : « Je veux que la finale de la Coupe du monde 2030 se joue dans mon pays, en Espagne. »

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Le sélectionneur espagnol a ainsi conclu une soirée exceptionnelle, entre reconnaissance de ses accomplissements passés et dévoilement de ses ambitions futures, assurant que le prix Marca Leyenda ne serait pas une dernière étape dans sa carrière, mais une motivation pour continuer à écrire l'histoire avec la sélection espagnole.