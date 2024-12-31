AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite, lịch thi đấu & tỉ số
Xem thêm
Thứ Hai, 14 tháng 9
Chủ Nhật, 11 tháng 10
Bảng xếp hạng
East
|Pos
|Đội
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Kashima Antlers
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Gamba Osaka
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|Shanghai Port
|1
|1
|0
|0
|6
|4
|2
|3
|4
|Beijing Guoan
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|Jeonbuk Hyundai Motors FC
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
Xem thêm
West
|Pos
|Đội
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Al-Ain
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|Esteghlal
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Al Hilal
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|Al Qadsiah
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5
|Neftchi Fargona
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3