Belçikalı golcü hayal kırıklığıyla sonuçlanan İngiltere macerasının ardından Serie A'ya döndü.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Inter bir yıl önce Chelsea'ye sattığı Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lukaku için 100 milyon sterlin ödeyen Chelsea, golcü oyuncunun yalnızca 8 milyon euro kiralama bedeliyle takımdan ayrılmasına razı oldu.

29 yaşındaki oyuncunun bu transferi gerçekleştirebilmek için özel bir avukat tuttuğu ve Inter'e dönebilmek için maaşında indirime gittiği öğrenildi.

Chelsea, Lukaku'nun gitmesine neden izin verdi?

Kulübün yeni sahibi Todd Boehly, Lukaku konusunun çözüme kavuşturulmasını önceliği haline getirmişti.

Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'le anlaşmazlık yaşayan ve haftada 325 bin pound kazanan Lukaku'nun maaş yükünden kurtulmak istiyordu.

Jay-Z'nin sahibi olduğu menajerlik şirketi Roc Nation, oyuncusu Lukaku ile geçmişte pek çok kez birlikte çalıştığı Boehly arasında uzlaşma sağlanmasına yardımcı oldu.

Bu hamle, Chelsea'yi satın alan Boehly yönetimindeki konsorsiyumun kaybedilen paranın büyüklüğüne rağmen Tuchel'in arkasında olduğunu gösteriyor.

Forvet arayışlarını sürdüren Chelsea'nin listesinde Manchester City forması giyen Raheem Sterling üst sıralarda yer alıyor.

Geçen sezon Southampton'a kiralanan Armando Broja'nın takımda tutulması da bir opsiyon, fakat genç oyuncunun 30 milyon sterlin karşılığında West Ham'a satılması gündemde.

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Lukaku, Chelsea'de neden başarısız oldu?

Deneyimli santrafor, hücumcularından üst düzey pres bekleyen Tuchel'in sistemine adapte olmakta zorlandı.

Pres Lukaku'nun güçlü yönlerinden biri değil, bu da Tuchel'in onu istediği şekilde kullanmasına engel oldu.

İkili arasındaki anlaşmazlık Lukaku'nun verdiği röportajla basına taşınınca taraftarların öfkesi de Belçikalı oyuncuya yöneldi.

Aradaki ilişki asla tamamen düzelmedi, Lukaku buna rağmen sezonu 15 golle takımın en golcü ismi olarak noktaladı.

Lukaku 90 dakika başına 0.45 gol ortalaması tuttursa da hiçbir zaman Tuchel'in oynatmak istediği futbol için ideal isim gibi gözükmedi.