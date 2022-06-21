Tecrübeli golcünün yeni adresi, Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard oldu.

Lille ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözleşmenin detayları neler?

36 yaşındaki futbolcu, iki yıllığı futbolcu üç yıllığı antrenör olmak üzere toplamda beş yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Burak Yılmaz'ın Lille kariyeri

Tecrübeli oyuncu, 2020 yılında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Lille'e transfer oldu.

Ligue 1 ekibiyle 73 maça çıkan Yılmaz, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp 10 asist yaptı.

Eski millî golcü, Lille'in 2020-21 sezonunda elde ettiği unutulmaz şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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