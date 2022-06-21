2018 Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Liverpool ile tek bir maça dahi çıkmayan Loris Karius'tan dönüş sinyalleri: "Yeni bir meydan okuma geliyor"

Alman kaleci, Liverpool ile sözleşmesinin sonuna geldikten sonra serbest oyuncu oldu.

Loris Karius, Liverpool'da 49 maçta forma giydi ve bunlardan biri 2018 Şampiyonlar Ligi finalindeki o kabus maçtı.

Alman kaleci, Anfield'daki sözleşmesinin sonuna geldikten sonra bu yaz serbest oyuncu oldu ve şu anda yeni bir kulüp arayışında.

28 yaşındaki oyuncu, tüm seçenekleri değerlendirdiği için bu süreci aceleye getirmiyor, ancak futbol camiasında gözden düştüğünü biliyor ve bu yüzden oyuna geri dönmek için can atıyor.

Liverpool'dan sonra Beşiktaş ve Union Berlin'e kiralanan Karius, Kırmızılarda ne yazık hatalarıyla hatırlanıyor.

Ne söylendi?

Premier Lig devinden karışık duygular içinde ayrıldığını kabul ediyor ve Sky Deutschland'a İngiltere'deki deneyimini ve gelecekle ilgili planlarını anlatıyor:

“İnişler ve çıkışlar vardı. Bu oyunun bir parçası, bu futbol ama ben bir insan olarak kendimi geliştirdim.

“Her gün çalıştığımız seviye ve herkesin örnek aldığı profesyonellik benzersizdi.

"Bunu daha önce hiç yaşamadım ve bu yüzden orada birçok başarıyı yakaladık. Kararlılığımı ve bu kararlılığımı bir sonraki kulübe götüreceğim.

"Özgürüm ve kendi kararlarımı verebilirim. Bu, dört gözle beklediğim yeni bir durum. Yeni bir meydan okuma geliyor, ama bu her zaman iyi bir şey. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırım."

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Mane yorumu

Karius, Liverpool ile bağlarını çoktan koparmış olsa da Bayern Münih'e gitmesi beklenen Mane hakkında da yorum yaptı.

Karius, Mane'nin durumu hakkında şunları söyledi: "Liverpool'daki en iyi oyunculardan biri. Bayern için çılgın bir transfer olur.

"Bayern Münih onun gibi biriyle sözleşme imzalamayı başarırsa, o zaman sadece onları ve Bundesliga'yı tebrik edebilirsiniz. Ligde başka bir yıldız olur, bu yüzden Bundesliga için çok mutlu olurum.

“Sadio Mane biraz çekingendir, çok gerçekçidir. Ayrıca Salzburg'daki zamanından biraz Almanca konuşuyor.

"Onunla her zaman çok iyi anlaşırım. Almanya'ya gelirse, uyum sorunu yaşamaz."

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