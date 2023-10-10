Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara futbol dünyasından da tepki geldi.

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Filistin'e destek mesajı gönderdi.

Hem çocukların hem de diğer insanların mağdur olduğunu belirten Arfaoui, barış çağrısı yaptı.

Ne söylendi?

Instagram'dan konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan Arfaoui, şunları söyledi: "Herkes için sevgiye ve barışa inanıyorum. Ben bunu anlamıyorum... Filistin'deki çocuklar da insanlar da mağdur! Bir tarafta çocukları öldürmek kötü ama diğer tarafta bunu destekliyor muyuz?"

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İlkay Gündoğan'ın 2023-24 sezonu performansı

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Gündoğan, millî araya kadar yeni takımıyla toplamda 11 maça çıktı.

11 karşılaşmada fileleri havalandıramayan tecrübeli orta saha, 4 asist yaptı.

Barcelona millî aranın ardından 22 Ekim'de iç sahada Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.