Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo buluşuyor! Suudi Arabistan liginin yetkilileri harekete geçti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yetkilileri, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi yeniden aynı ligde buluşturmak için harekete geçti.

Miami'nin MLS sezonu bitmek üzere

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yetkilileri onu kiralamak istiyor

Kısa süreli bir buluşma gerçekleşebilir

NE OLDU? Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti, önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan Pro Ligi'ne taşınabilir. Sky Sports'tan Rudy Galetti'nin haberine göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun yetkilileri, MLS sezonunun bitmesiyle Messi'yi kiralık olarak yarımadaya getirmek istiyor. Inter Miami ligde play-off'lara kalamadı. Bu da Lionel Messi'nin 21 Ekim'de MLS'te son maçını oynayıp Şubat ayının sonuna kadar tatilde olması anlamına geliyor.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddialarının ortasında Inter Miami'ye imza atmayı tercih etti. Şimdi Barcelona'nın da onu kiralamak istediği söyleniyor.

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SIRADA NE VAR? Messi şu anda Arjantin ile milli görevde ve Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay ve Peru ile karşı karşıya gelecekler. Ardından Inter Miami'ye dönüp MLS sezonunu kapatacak.