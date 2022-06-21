FIFA, trans futbolcuların durumunu tartışmak için toplanıyor
Uluslararası Yüzme Federasyonu FINA, son günlerin en tartışmalı kararlarından birini aldı ve trans sporcuları kadınlar kategorisinde yarışma dışı bıraktı.
Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre bu, FIFA'nın izinden gidebileceği bir durum.
Reuters'in haberine göre, "FIFA, şu anda uzmanlara danışarak cinsiyet uygunluğu düzenlemelerini gözden geçiriyor. Sürecin doğası gereği FIFA, mevcut düzenlemelerde önerilen değişikliklerin ayrıntıları hakkında yorum yapacak durumda değil."
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IOC kararı Federasyonların eline bıraktı
Rapora göre, FIFA, kadın turnuvalarında yarışan transseksüel futbolcular konusunda en iyi kararı vermek için bir istişare süreci yönetiyor.
En iyi sonuca ulaşmak için hukuk, tıp, bilim ve hatta insan hakları uzmanları gibi farklı konularda uzmanları bir araya getirmeyi planlıyorlar. Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) danışmayı planlıyorlar.
"Kanıtlar aksini belirleyene kadar, sporcuların cinsiyet, fiziksel görünüm ve/veya transeksüel statülerindeki farklılıklar nedeniyle haksız veya orantısız bir rekabet avantajına sahip oldukları düşünülmemelidir."
Megan Rapinoe'nin yorumu
ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Megan Rapinoe, katılımın her şeyden önce olduğuna ve bu sporcuların cinsiyetleriyle biyolojik olarak diğer profesyonellere zarar verdiğini gösteren hiçbir kanıt bulunmadığına inanıyor.
FIFA, cinsiyet değiştiren oyuncuların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak farklı kişilere danışma kararı şimdiden birçok tartışmaya neden oldu.
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