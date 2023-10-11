Victor Nelsson, Okan Buruk'un kararına öfkelendi: "Çok kızgınım"

Manchester United maçında kenarda bekleyen ve Okan Buruk'un gözünden düştüğü iddia edilen Victor Nelsson'dan çarpıcı itiraflar geldi.

Nelsson bu sezon 13 maçta forma giydi

Manchester United maçında yer almadı

Bu durum onu hayal kırıklığına uğrattı

NE OLDU? Victor Nelsson'un son dönemlerde Okan Buruk'un gözünden düştüğü ve Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacıyı devre arasında satmak istediği söyleniyor. Bu söylentilerin ortasında Victor Nelsson'dan da çarpıcı itiraflar geldi.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Victor Nelsson şunları söyledi: "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğradım. Son üç maçtır yedek kulübesindeyim. Bu beni çok şaşırttı. İlk 11'de olmak isterdim ama değildim. Çok şaşırdım, kızdım ve tükendim. Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı, bir yıl daha uzatabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıkladım. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum, eğer oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."

BÜYÜK RESİM: Okan Buruk, Old Trafford'daki 3-2'lik galibiyette Victor Nelsson'a 84. dakikada şans vermişti. Danimarkalı savunmacı bu sezon Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi'nde 7 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların yalnızca 10'una ilk 11'de çıktı.