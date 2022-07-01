Brezilyalı oyuncunun yeni adresi konusunda yaşanan görüş ayrılığı bir türlü çözüme kavuşamıyor.

Leeds United'ın Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın geleceği, kulüp ile oyuncu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hala askıda.

Raphinha, Mayıs ayından bu yana görüştüğü Barcelona'ya transfer olmak istiyor.

Fakat GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Leeds'in oyuncuyu Chelsea'ye satmak istemesi taraflar arasında sıkıntı yarattı.

Raphinha hangi takıma gidecek?

Raphinha'nın menajerliğini Barcelona'nın ve Portekiz milli takımının eski yıldızı Deco yapıyor. Deco eski kulübüyle transfer görüşmelerini yürüten isim.

Daha önce hem Barcelona'yla, hem de Güney Amerikalı birçok oyuncuyla transfer konusunda çalışan Deco, Leeds'i ikna edecek bir formül bulabilmek için Salı günü Camp Nou'da yöneticilerle bir toplantı yaptı.

Brezilyalı oyuncuyla el sıkışan Barcelona teklifini Leeds'e iletti. Ancak İspanyolların önerdiği miktar, Chelsea'nin 55 milyon sterlin değerindeki teklifinin gerisinde.

Leeds, Raphinha'yı neden Barcelona'ya satmak istemiyor?

Meseleye Leeds'in gözünden bakıldığında durum gayet basit. Chelsea'nin 55 milyon sterlinlik teklifini kabul etmeye hazır olan kulüp, oyuncudan onay bekliyor.

İlk aşamada Chelsea'ye görüşmeye sıcak baktığını belirten Raphinha daha sonra karar değiştirip Barcelona'ya gitmek istediğini söyledi.

Farklı alıcıların tercih etmesi transfer bir açmaza sürükledi, fakat iki taraf da basına net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Leeds'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Raphinha 2022 başında gelen yeni kontrat teklfiini geri çevirmişti.