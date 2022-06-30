PSG ile 2024'te bitecek kontratını henüz yenilemeyen Presnel Kimpembe birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen ve Ligue 1 şampiyonluğuyla yetinmek zorunda kalan PSG'de yeni sezon öncesindeki yapılanma devam ederken, deneyimli savunma oyuncusu Presnel Kimpempe'nin geleceğine ilişkin belirsizlik de sürüyor. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Fransız savunma oyuncusu bir süredir Premier Lig devi Chelsea'nin takibinde yer alıyor.

PSG altyapısından yetişen 26 yaşındaki savunmacı PSG için 220'den fazla Ligue 1 karşılaşmasında görev yaptı.

Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi Parisli bir çekirdeğin üzerine kurulan yıldızlarla dolu bir kadrodan söz etmesine rağmen PSG'nin transfer operasyonlarının bu hedeften uzakta ilerlemesi nedeniyle ayrılmayı planlayan Kimpempe için en ciddi alternatif olarak Chelsea öne çıktı.

PSG'nin listesi kabarık

Kimpempe'nin ayrılma ihtimalini değerlendiren PSG bu olasılığa kendisini hazırlarken, Inter forması giyen Milan Skriniar'ın gelişimini yakından takip ediyor. Öte yandan Sassuolo formasıyla dikkat çeken Gianluca Scamacca ve Renato Sanches ile de temasta bulunan PSG'nin önümüzdeki günlerde bu üç yıldız isim için de hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde kariyeri adına önemli bir eşikte olduğunu belirten Kimpembe kontratının 2024'te sona ereceğini ancak PSG'ye olan sevgisinin herkes tarafından bilindiğini söylemişti. PSG'nin yeni sportif direktörüyle geleceğine yönelik olarak konuşmayı beklediğini belirten dünyaca ünlü oyuncunun adı Chelsea'nin yanı sıra Juventus ve Manchester United ile de anılıyor.

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