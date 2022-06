İngiliz ekibinin Brezilyalı yıldızı, PSG'den ayrılması gündeme gelen efsane oyuncunun yeni adresinin Premier Lig olması gerektiğini söyledi.

Kylian Mbappe'yi takımda tuttuktan sonra sportif direktörlüğe Luis Campos'u getiren ve yeni bir sayfa açan PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Futbol tarihinin tek seferde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Newcastle United öne çıkan takım oldu.

Neymar'ın kariyerini Newcastle'da sürdüren vatandaşı Joelinton da bu iddialardan yola çıkarken, vatandaşına Newcastle United'ın yeni 10 numarası olmasını önerdi. Cast FC adlı podcast'e konuk olan Joelinton, Neymar'ın dünyanın her takımda oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ve kendisinin gerekirse onun yerine de koşabileceğini ifade etti.

Ne söylendi?

"Menajerimizin onu arayacağını umuyorum. 10 numaralı forma soyunma odasında onu bekliyor. Bruno'ya Neymar'ı Newcastle'a getirmesini söyleyeceğim. O onun yakın bir arkadaşı ve böylece aklını çelebiliriz"

Joelinton her ne kadar Neymar'ın Newcastle'ın yeni 10 numarası olmasını istese de İngiliz ekibinde bu numarayı şu an için Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin giyiyor. PSG'nin en değerli ismi olarak gösterilen yıldız futbolcunun olası Neymar transferinin ardından formasını vermeye yanaşıp yanaşmayacağı da şu an için netlik kazanmadı.

Dünya futbolundaki Neymar transferini finanse etme şansına sahip olan az sayıdaki takımdan biri olan Newcastle, Ekim 2021'de 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmıştı. Yüzde 80'i Suudi Arabistan'a geçen Newcastle bu yatırımla birlikte gezegendeki en zengin takımlardan birine dönüşürken, Neymar'ın transferini karşılayabilecek maddi güce sahip görünüyorlar.

