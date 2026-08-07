Infantino, Dünya Kupası planının başarısızlığa uğramasının ardından Fas'ta FIFA kriz toplantısı düzenliyor

Gianni Infantino, benzeri görülmemiş bir iç isyanı ele almak için Fas'ta kritik bir kriz toplantısı çağrısı yaptığı bildirildikten sonra başkanlığını kurtarmak adına çaresizce mücadele ediyor. FIFA Başkanı, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı planın çökmesinin ardından otoritesinin eridiğini gördü.