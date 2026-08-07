UEFA, Gianni Infantino'nun kamuoyu önündeki özrüne rağmen FIFA ile yaşadığı patlayıcı gerilimde geri adım atmayı reddetti. Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA Forward Enterprises'ın tartışmalı özelleştirme planının ardından üye ülkelerinin Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvaları hâlâ boykot edebileceğini savunuyor.
Gianni Infantino, Dünya Kupası’ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı teklif nedeniyle nadir görülen bir kamuoyu özrü yayımladı. Projeden tamamen geri adım atılmasına yol açan büyük tepkiye rağmen, baskı altındaki başkan Fas’taki kriz toplantılarının ardından görevini korumayı başardı.
Gianni Infantino, benzeri görülmemiş bir iç isyanı ele almak için Fas'ta kritik bir kriz toplantısı çağrısı yaptığı bildirildikten sonra başkanlığını kurtarmak adına çaresizce mücadele ediyor. FIFA Başkanı, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı planın çökmesinin ardından otoritesinin eridiğini gördü.
Gianni Infantino, FIFA başkanlığı üzerindeki hâkimiyeti zayıflamayı sürdürürken, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı’nın şantaj yönündeki sarsıcı suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu çarpıcı iddialar, İsviçreli yöneticinin Dünya Kupası’nda milyar dolarlık hisseleri satma planları konusunda küçük düşürücü bir geri adım atmak zorunda kalmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.