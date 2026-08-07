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Dünya Kupası Şampiyonası

Dünya Kupası Şampiyonası Genel görünüm

Gianni Infantino

Infantino, Dünya Kupası planının başarısızlığa uğramasının ardından Fas'ta FIFA kriz toplantısı düzenliyor

Gianni Infantino, benzeri görülmemiş bir iç isyanı ele almak için Fas'ta kritik bir kriz toplantısı çağrısı yaptığı bildirildikten sonra başkanlığını kurtarmak adına çaresizce mücadele ediyor. FIFA Başkanı, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik tartışmalı planın çökmesinin ardından otoritesinin eridiğini gördü.

Dünya KupasıWorld Cup
FIFA World Cup 2026 Opening Press Conference

Jordan Futbol Federasyonu, Infantino'yu 'şantajla' suçladı

Gianni Infantino, FIFA başkanlığı üzerindeki hâkimiyeti zayıflamayı sürdürürken, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı’nın şantaj yönündeki sarsıcı suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu çarpıcı iddialar, İsviçreli yöneticinin Dünya Kupası’nda milyar dolarlık hisseleri satma planları konusunda küçük düşürücü bir geri adım atmak zorunda kalmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Dünya KupasıÜrdün
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Dünya Kupası Şampiyonası, fikstür ve sonuçlar

3 Temmuz Perşembe
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Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
4 Temmuz Cuma
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
0
MS
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
7 Temmuz Pazartesi
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Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
8 Temmuz Salı
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
12 Temmuz Cumartesi
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
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Sıralama

PosTakımPKDLFA+/-PuanForm
1Angers crestAngers00000000
2Auxerre crestAuxerre00000000
3Brest crestBrest00000000
4Le Havre crestLe Havre00000000
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