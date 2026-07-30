Ayrıntılı bir açıklamada sendika, projeye ilişkin şeffaflık eksikliği konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.

FIFPRO şu ifadeleri kullandı: "FIFPRO Europe, FIFA Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarını özel sermaye için yatırım yapılabilir varlıklara dönüştürme önerisini derin endişeyle not etmiştir. Bu adım, oyuncuların çalıştığı, rekabet ettiği ve kariyerlerini inşa ettiği organizasyonların temelindeki teşvikleri kökten ve geri döndürülemez şekilde yeniden şekillendirecektir.

"Önerinin oyuncu refahı, uluslararası maç takvimi ve oyunun gelecekteki yönetimi açısından potansiyel olarak geniş kapsamlı etkileri göz önüne alındığında, bu büyüklükteki bir projenin büyük ölçüde kapalı kapılar ardında geliştirilmiş olması ve en çok etkilenecek taraflarla anlamlı herhangi bir temas kurulmadan anlaşma aşamasına yaklaştırılması özellikle endişe vericidir.

"FIFA ile FIFPRO arasında yakın zamanda kurulan diyalog mekanizmalarının devre dışı bırakılması, bu endişeleri yalnızca daha da güçlendirmektedir."