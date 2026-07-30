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FIFPRO, oyuncular sendikasının Gianni Infantino'nun turnuvayı "geri döndürülemez şekilde yeniden şekillendirme" yönündeki tartışmalı planını sert biçimde eleştirmesi sonrası Dünya Kupası'nın satışa çıkarılması planını "asla desteklemeyecek"
Oyuncular ticari devrime karşı birleşti
FIFPRO Europe, FIFA Dünya Kupası ve diğer üst düzey turnuvaların özel sermaye için yatırım yapılabilir varlıklara dönüştürülmesi önerisine ilişkin çok sert bir değerlendirmede bulundu. Sendika, böyle bir adımın "oyuncuların çalıştığı, mücadele ettiği ve kariyerlerini inşa ettiği turnuvaların temelindeki teşvikleri kökten ve geri döndürülemez şekilde yeniden şekillendireceği" uyarısını yaptı.
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FIFPRO, Infantino'nun teklifine sert tepki gösterdi
Ayrıntılı bir açıklamada sendika, projeye ilişkin şeffaflık eksikliği konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.
FIFPRO şu ifadeleri kullandı: "FIFPRO Europe, FIFA Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarını özel sermaye için yatırım yapılabilir varlıklara dönüştürme önerisini derin endişeyle not etmiştir. Bu adım, oyuncuların çalıştığı, rekabet ettiği ve kariyerlerini inşa ettiği organizasyonların temelindeki teşvikleri kökten ve geri döndürülemez şekilde yeniden şekillendirecektir.
"Önerinin oyuncu refahı, uluslararası maç takvimi ve oyunun gelecekteki yönetimi açısından potansiyel olarak geniş kapsamlı etkileri göz önüne alındığında, bu büyüklükteki bir projenin büyük ölçüde kapalı kapılar ardında geliştirilmiş olması ve en çok etkilenecek taraflarla anlamlı herhangi bir temas kurulmadan anlaşma aşamasına yaklaştırılması özellikle endişe vericidir.
"FIFA ile FIFPRO arasında yakın zamanda kurulan diyalog mekanizmalarının devre dışı bırakılması, bu endişeleri yalnızca daha da güçlendirmektedir."
Oyunun bütünlüğü için mücadele
FIFPRO açısından mesele, sporun gelirini yaratan sporcuların yönetim süreçlerinin dışında bırakılması olmaya devam ediyor. FIFPRO şu ifadeleri kullandı: "Bu teklif ayrıca dünya futbolunun gelecekteki yönetimi ve oyunun bütünlüğü konusunda temel endişeler doğuruyor. Paydaşların FIFA'nın karar alma süreçlerine katılımı her zaman sınırlı oldu.
"Bunun artık ticari etkinin gölgesinde kalmasına, mali çıkarların oyunu oynayan, destekleyen ve ayakta tutanların seslerinin önüne geçmesine izin verilmemeli. FIFPRO Europe böyle bir modeli destekleyemez ve asla desteklemeyecek."
Sendika, mevcut yönetim ayrıldıktan çok sonra bu ticari değişimlerin sonuçlarıyla eninde sonunda yaşayacak olanların futbolcular olduğunu vurguladı. Açıklama şu sözlerle sona erdi: "FIFA içinde ne FIFPRO'nun ne de futbolcuların oy hakkı var. Yine de mevcut FIFA yönetimi görevden ayrıldıktan çok sonra bu kararların sonuçlarıyla yaşayacak olanlar onlar olacak.
"FIFPRO Europe, hem oyuncuların çıkarlarını hem de oyunun uzun vadeli bütünlüğünü korumaya kararlı her kurum ve paydaşla birlikte çalışmaya hazır. Futbolun geleceği daha azını hak etmiyor. Ve ona şekil verecek oyuncular da öyle."
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Avrupa saflarındaki iç bölünmeler
Sendika ve birkaç büyük federasyonun ezici muhalefetine rağmen, kıta içinde bölünme işaretleri var. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, FIFA Başkanına desteğini kamuoyu önünde dile getirdi. Trunda, Sky News'e şunları söyledi: "Gianni Infantino ve ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışmanın Çek futbolu için pragmatik faydalarını görebiliyorum. Elbette daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız var, ancak benim kişisel görüşüm, FIFA'nın niyetlerinin olumlu etkisini görebildiğim yönünde."
Bu karşı çıkış, planlara karşı birleşik bir blokaj örgütlemeye çalışanların karşı karşıya olduğu zorluğu gözler önüne seriyor. FIFA'nın stratejisi, önemli ölçüde artan mali dağıtım vaatlerini de içeriyor; bu rakamın bir sonraki döngüde üye federasyon başına potansiyel olarak 40 milyon dolara yükselmesi söz konusu.
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