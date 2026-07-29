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Gianni Infantino, Dünya Kupası hisselerini satma planını onaylamaları için FIFA üyesi federasyonlara 40 milyon dolarlık teşvik sunuyor
Infantino, üye federasyonlar için son tarih belirledi
Infantino, FIFA'nın 211 üye federasyonuna yazdığı mektupta, FIFA organizasyonları için yeni bir ticari yapı oluşturulmasına yönelik teklife destek vermelerini istedi. The Times, üye federasyonlara sunulan teklifi ayrıntılarıyla ortaya koyan mektup haberini ilk duyuran yayın oldu.
Plan, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaları yönetmek için özel yatırımcıların yüzde 20'sine sahip olacağı, FIFA'ya bağlı 20 milyar dolarlık bir şirket kurulmasını öngörüyor.
Üye federasyonların teklifi onaylamak için 19 Eylül'e kadar süresi var. FIFA, teklifin kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren 10 milyar dolarlık bir finansman paketinin devreye gireceğini ve her federasyonun 40 milyon dolara kadar erişebileceğini söylüyor. Teklifin reddedilmesi durumunda ise FIFA, daha önce duyurduğu Forward gelişim programının 2,7 milyar dolarlık genişlemesini hayata geçirecek.
Thrive Capital tarafından desteklenen teklif, planların arkasındaki süreç nedeniyle şimdiden birçok futbol yönetim organının eleştirisini çekti. Thrive Capital, Joshua Kushner tarafından kuruldu. Joshua, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi.
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FIFA başkanı konuştu
Infantino, The Associated Press'in gördüğü bir mektupta üye federasyonlara, teklifini kabul etmekle reddetmek arasındaki keskin mali farkı anlattı. Mevcut modele bağlı kalmanın, önerilen yatırımın yalnızca küçük bir bölümünü sağlayacağını vurguladı.
"FIFA Başkanı olarak görevim ve sorumluluğum, üyelerimiz olan sizlere oyunun gidişatını değiştirecek bu tür fırsatları sunmaktır" diye yazdı Infantino. "İlerlemek istemeniz hâlinde, bu 10 milyar dolarlık paket 1 Ocak 2027 itibarıyla kullanıma sunulacak ve birlikte yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını başlatacak.
"Mevcut durumu korumak ve bu teklifi reddetmek istemeniz hâlinde ise, daha önce sunulduğu gibi 2,7 milyar dolarlık Forward programı genişleme planımız yine yürürlükte olacak."
Futbolun yönetim organlarından yükselen muhalefet
Bu öneri, dünya futbolunda anında büyük tepki çekti. UEFA, planlarla ilgili istişare ve yönetim eksikliğini eleştirirken, ESPN'in haberine göre Avrupa futbolunun yönetim organı, olası bir Dünya Kupası boykotu da dahil olmak üzere seçeneklerini değerlendiriyor.
İngiltere Futbol Federasyonu ve Concacaf da endişelerini dile getirdi. FA, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu öneriden tamamen habersizdik ve teklifin gerçekte ne olduğuna ve hangi şartlara bağlı bulunduğuna dair olanlar da dahil, elimizde kayda değer hiçbir ayrıntı yok. Sınırlı bilgilere dayanarak, bu noktaya gelinmesindeki süreç ve yönetim eksikliği ile işin görünen içeriği ve içerdiği ilkeler konusunda derin endişe duyuyoruz. Teklif, FIFA'nın şimdi söz verdiği gibi eksiksiz ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığında, görüşlerimizi net biçimde ortaya koyacak ve daha fazla yorum yapacağız."
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UEFA acil görüşmeler planlıyor
Üye federasyonlar, teklifi onaylayıp onaylamayacaklarına 19 Eylül'e kadar karar vermek zorunda. Planlara yönelik muhalefet sürerken UEFA'nın 55 üye federasyonuyla görüşmeler yapması bekleniyor; FIFA ise önerdiği yeniden yapılanma ve turnuvalarının gelecekteki sahipliği konusunda artan incelemeyle karşı karşıya.
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