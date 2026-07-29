Infantino, FIFA'nın 211 üye federasyonuna yazdığı mektupta, FIFA organizasyonları için yeni bir ticari yapı oluşturulmasına yönelik teklife destek vermelerini istedi. The Times, üye federasyonlara sunulan teklifi ayrıntılarıyla ortaya koyan mektup haberini ilk duyuran yayın oldu.

Plan, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaları yönetmek için özel yatırımcıların yüzde 20'sine sahip olacağı, FIFA'ya bağlı 20 milyar dolarlık bir şirket kurulmasını öngörüyor.

Üye federasyonların teklifi onaylamak için 19 Eylül'e kadar süresi var. FIFA, teklifin kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren 10 milyar dolarlık bir finansman paketinin devreye gireceğini ve her federasyonun 40 milyon dolara kadar erişebileceğini söylüyor. Teklifin reddedilmesi durumunda ise FIFA, daha önce duyurduğu Forward gelişim programının 2,7 milyar dolarlık genişlemesini hayata geçirecek.

Thrive Capital tarafından desteklenen teklif, planların arkasındaki süreç nedeniyle şimdiden birçok futbol yönetim organının eleştirisini çekti. Thrive Capital, Joshua Kushner tarafından kuruldu. Joshua, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi.



