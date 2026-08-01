‘Bu teklif ilerlemeyecek’ - Gianni Infantino, UEFA'nın boykot tehdidinin ardından tartışmalı Dünya Kupası satış planını rafa kaldırdı; FIFA içindeki isyan geleceği belirsizliğe sürükledi

Infantino, FIFA Forward Enterprise’ı kurma planlarını FIFA’nın açıklamasından sadece üç gün sonra, cuma günü geç saatlerde geri adım attı.

Önerilen 20 milyar dolarlık iştirak, FIFA’nın ticari ve organizasyon operasyonlarını, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupaları’yla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, tek bir şirket altında toplayacaktı. FIFA kontrolü elinde tutacaktı, yaklaşık yüzde 20’lik hissenin ise 4,2 milyar dolara kadar kaynak yaratma amacıyla özel yatırımcılara sunulması planlanıyordu.

ESPN’in haberine göre, Joshua Kushner tarafından kurulan New York merkezli bir yatırım şirketi, Jared Kushner’ın küçük erkek kardeşi, FIFA tarafından projenin “ana yatırımcısı” olarak belirlenmişti.

Teklif artık daha ileriye gitmeyecek.