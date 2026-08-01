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Çeviri:
‘Bu teklif ilerlemeyecek’ - Gianni Infantino, UEFA'nın boykot tehdidinin ardından tartışmalı Dünya Kupası satış planını rafa kaldırdı; FIFA içindeki isyan geleceği belirsizliğe sürükledi
- Getty Images News
Ne oldu?
Infantino, FIFA Forward Enterprise’ı kurma planlarını FIFA’nın açıklamasından sadece üç gün sonra, cuma günü geç saatlerde geri adım attı.
Önerilen 20 milyar dolarlık iştirak, FIFA’nın ticari ve organizasyon operasyonlarını, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupaları’yla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, tek bir şirket altında toplayacaktı. FIFA kontrolü elinde tutacaktı, yaklaşık yüzde 20’lik hissenin ise 4,2 milyar dolara kadar kaynak yaratma amacıyla özel yatırımcılara sunulması planlanıyordu.
ESPN’in haberine göre, Joshua Kushner tarafından kurulan New York merkezli bir yatırım şirketi, Jared Kushner’ın küçük erkek kardeşi, FIFA tarafından projenin “ana yatırımcısı” olarak belirlenmişti.
Teklif artık daha ileriye gitmeyecek.
- Getty Images News
FIFA'nın söyledikleri
FIFA başlangıçta, projenin ancak istişarelerin ardından ve 211 üye federasyonunun çoğunluğunun desteğiyle ilerleyeceğinde ısrar etmişti. Ancak Infantino, cuma günü plan etrafında giderek sertleşen bölünmenin, projenin devamını imkânsız hale getirdiğini kabul etti.
Infantino, “Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek düzeyi ne olursa olsun, projenin başlangıçta ortaya konan hedefin artık çıkarına olmayan türde bölünmeler yarattığı netleşti” dedi.
“Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmekti, her zaman da böyle olacak.
“Sonuç olarak, bu teklif hayata geçirilmeyecek.”
Infantino ayrıca, önümüzdeki haftalarda karşıt tarafları bir araya getirmeyi planladığını, odağın ise en fazla desteğe ihtiyaç duyan ülkelerde sporu büyütmeyi sürdürmek olacağını ekledi.
- Anadolu Agency
FIFA içinden isyan
Muhalefet şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ezici bir boyuta ulaştı.
UEFA ve 55 üye federasyonu, teklif yürürlükte kaldığı sürece FIFA organizasyonlarını boykot etme konusunda anlaşmaya vardı ve “bazı şeylerin satılamayacak kadar önemli” olduğunu ilan etti. Concacaf ve Asya Futbol Konfederasyonu da daha sonra projeyi reddetti ve böylece Infantino, bunu ilerletmek için gereken çoğunluk desteğinden yoksun kaldı.
The Times'ın haberine göre, FIFA'nın 211 üye federasyonunun 137'si teklife karşı çıktı.
FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter da eleştirilere katıldı ve FIFA'nın “bir özel sermaye fonu olmadığını” ve küresel oyunu koruma sorumluluğu taşıdığını yazdı. Blatter daha önce de FIFA'nın Dünya Kupası'nın sahibi değil, koruyucusu olduğunu savunmuştu.
“Para önemlidir, ancak asla her şey haline gelmemelidir” diye yazdı.
- Getty
Sırada ne var?
Teklif rafa kalkmış olabilir, ancak Infantino etrafındaki yankılar daha yeni başlıyor.
The Times'ın haberine göre konumu artık ciddi biçimde tartışmalı hale gelmiş durumda; Sky Sports ise onun görevini kaybetme konusunda “gerçek bir ihtimalle” karşı karşıya olduğunu yazdı. Sky ayrıca, FIFA içinden kaynakların bu planı onun toparlanamayabileceği bir “felaket boyutunda muhakeme hatası” olarak gördüğünü ekledi.
Haberlere göre acil bir FIFA Kongresi ve güvensizlik oylaması, üye federasyonların yüzde 20’sinin desteğiyle başlatılabilir. Ancak şu ana kadar böyle bir süreç başlatılmış değil ve Infantino da istifa etmeyi düşündüğüne dair herhangi bir işaret vermedi.
Şimdilik FIFA başkanı olarak görevini sürdürüyor. Görevdeki on yılının belki de en yıkıcı haftasının ardından bunun böyle kalıp kalmayacağı ise bir anda son derece gerçek bir soruya dönüştü.
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