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Katar, Infantino ve 48 kulüp… Kulüpler Dünya Kupası’nda bir devrim bekleniyor

Dünya Kupası Şampiyonası
Katar

Milli takımlar arasında düzenlenen Dünya Kupası’nın belirleyici aşamalarına girilmesiyle, dikkatler geçici olarak Kulüpler Dünya Kupası’na yöneliyor. 

"Sport" gazetesi, "AS" kaynaklı bir habere atıfta bulunarak, Katar'ın bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma şansını artırdığını belirtti.

Kulüpler ile FIFA arasında görüşmeler çoktan başladı ve turnuvanın maç takvimine nasıl dahil edileceğine ilişkin birçok konu masaya yatırıldı. 

Ayrıca, Katar’ın bir sonraki turnuvaya ev sahipliği yapma ihtimali, turnuvanın kış aylarında düzenlenmesi yoluyla 2022 Dünya Kupası’na benzer bir modeli yeniden gündeme getiriyor.

Bununla birlikte, bu fikir yeni değil; Real Madrid başkanlığı için yapılan son seçim kampanyası sırasında, Gianni Infantino ile birlikte turnuvanın en önde gelen destekçilerinden biri olan Florentino Pérez, turnuvanın düzenlenmesi için sezon takviminde yeni bir zaman aralığı bulunması gerektiğini ima etmişti. 

Turnuvayı kış aylarına kaydırma seçeneği hâlâ masada duruyor; bu da tüm sezonun planlamasının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek. Ancak bunun etkisi, milli takımlar için düzenlenen Dünya Kupası’nın yarattığı etkiden daha az olacaktır; zira bu durumda, yarışmaların birkaç hafta boyunca durdurulması yerine sadece tarihlerin yeniden düzenlenmesi söz konusu olacaktır.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Her iki yılda bir düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın tartışılması

    Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) de bu müzakerelerde önemli bir rol oynamaktadır; zira Birlik, Kulüpler Dünya Kupası’nın ekonomik potansiyelinin Avrupa futbolunun sürdürülebilirliği için stratejik bir unsur olduğunu düşünmektedir. 

    Son turnuvadan elde edilen gelirler de bu görüşü desteklemektedir; Chelsea, şampiyon olduktan sonra 120 milyon avro alırken, yarı finale yükselen kulüpler ise her biri yaklaşık 100 milyon avro elde etmiştir.

    Bir başka tartışma konusu ise turnuva sistemiyle ilgilidir. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), katılımcı takım sayısını 32’den 48’e çıkarmayı değerlendiriyor; bu değişiklik, bazı ülkelerin temsilini artıracak ve mevcut kontenjan dağıtım sisteminin yeniden gözden geçirilmesini gerektirecektir.

    Buna ek olarak, geçmişte de gündeme getirilmiş olan, Dünya Kulüpler Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi fikri yeniden gündeme geldi.

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