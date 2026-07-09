Katar, Infantino ve 48 kulüp… Kulüpler Dünya Kupası’nda bir devrim bekleniyor

Milli takımlar arasında düzenlenen Dünya Kupası’nın belirleyici aşamalarına girilmesiyle, dikkatler geçici olarak Kulüpler Dünya Kupası’na yöneliyor.

"Sport" gazetesi, "AS" kaynaklı bir habere atıfta bulunarak, Katar'ın bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma şansını artırdığını belirtti.

Kulüpler ile FIFA arasında görüşmeler çoktan başladı ve turnuvanın maç takvimine nasıl dahil edileceğine ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

Ayrıca, Katar’ın bir sonraki turnuvaya ev sahipliği yapma ihtimali, turnuvanın kış aylarında düzenlenmesi yoluyla 2022 Dünya Kupası’na benzer bir modeli yeniden gündeme getiriyor.

Bununla birlikte, bu fikir yeni değil; Real Madrid başkanlığı için yapılan son seçim kampanyası sırasında, Gianni Infantino ile birlikte turnuvanın en önde gelen destekçilerinden biri olan Florentino Pérez, turnuvanın düzenlenmesi için sezon takviminde yeni bir zaman aralığı bulunması gerektiğini ima etmişti.

Turnuvayı kış aylarına kaydırma seçeneği hâlâ masada duruyor; bu da tüm sezonun planlamasının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek. Ancak bunun etkisi, milli takımlar için düzenlenen Dünya Kupası’nın yarattığı etkiden daha az olacaktır; zira bu durumda, yarışmaların birkaç hafta boyunca durdurulması yerine sadece tarihlerin yeniden düzenlenmesi söz konusu olacaktır.