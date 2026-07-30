AFP
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PSG Başkanı, Dünya Kupası planına yanıt olarak FIFA seçiminde Gianni Infantino'ya meydan okuması yönündeki UEFA baskısını reddetti
UEFA, Infantino’ya karşı bir rakip arıyor
Küresel futbolun en üst kademelerindeki gerilim, FIFA'ya ait ticari bir yapının kurulup satılmasına yönelik tartışmalı bir teklifin ardından tırmandı. Buna karşılık UEFA, Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçiminde Infantino'ya rakip olacak ağır sıklet bir adayı aktif şekilde arıyor.
Politico'nun haberine göre kıtasal yöneticiler, Al-Khelaifi'yi Infantino'nun son mali hamlelerine karşı potansiyel bir birleştirici güç olarak gördü. Gerilimin kaynağı, FIFA'nın ticari haklarının bir kısmını satma planı. Bazı eleştirmenler bu adımı "Dünya Kupası'nı satmak" olarak nitelendirdi.
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Al-Khelaifi gelecekteki görevine karar verdi
Avrupa futbol federasyonlarının yoğun lobi faaliyetlerine rağmen, PSG Başkanı'nın bu yarışa girme niyeti yok. Katarlı yetkiliye yakın bir kaynak, RMC Sport'a konuşarak tutumunu netleştirdi: "Nasser'in FIFA'daki bu rolle ilgili kesinlikle hiçbir hırsı, hiçbir niyeti ve hiçbir ilgisi yok. Tüm küresel ve Avrupa futbol kurumlarını sessizce desteklemeyi sürdürecek."
Al-Khelaifi'nin şu an başkanlığını yaptığı European Football Clubs (EFC), FIFA'nın ticari hisselerinin önerilen satışına yüksek sesle karşı çıkan bir yapı oldu. EFC'nin bu plana yönelik güçlü direnci göz önüne alındığında, kıta futbolundaki yetkililer onun öne çıkan ismini başkanlık yarışına bu ivmeyi taşıyacak doğal bir aday olarak gördü. PSG üzerindeki kontrolü ve BeIN Media Group'taki etkili rolü düşünüldüğünde, profili onu son derece güçlü bir aday hâline getirebilirdi. Ancak kendisine yakın isimler, önceliklerinin başka yerde olduğunu vurgulayarak bu söylentileri "medya abartısı" diye niteledi.
Görevdeki isim açık ara favori olmayı sürdürüyor
Teklifin reddedilmesi kararı, son on yılda gücünü pekiştiren Infantino'yu koltuğundan etmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. RMC Sport'a göre FIFA'nın kayda geçen gelir artışlarının başlıca mimarı olan Infantino, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki üye federasyonlardan geniş destek görüyor. Bu bölgeler, onun liderliğinde servetin yeniden dağıtılmasından önemli ölçüde fayda sağladı ve bu da Avrupa öncülüğündeki herhangi bir darbeyi matematiksel olarak zor bir ihtimal haline getiriyor.
Ayrıca, bir seçim kampanyası muhtemelen yoğun bir incelemeyi ve geçmişten çeşitli tartışmalı dosyaların yeniden açılmasını beraberinde getirecekti. Infantino, siyasi fırtınaları atlatma konusunda dikkat çekici bir yetenek gösterdi ve destekçileri, ekonomik başarısının ona sorgulanması zor bir yetki sağladığını savunuyor.
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UEFA'nın rakip arayışı sürüyor
UEFA ile FIFA arasındaki süregelen anlaşmazlık henüz sona ermiş değil, ancak Al-Khelaifi oy pusulasında yer almadan siyasi süreç ilerleyecek. Avrupa futbolunun yönetim organı Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari planına yönelik güçlü muhalefetini sürdürürken, görevdeki isme meydan okumaya istekli bir aday için artık başka yere bakmak zorunda.
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