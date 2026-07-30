Avrupa futbol federasyonlarının yoğun lobi faaliyetlerine rağmen, PSG Başkanı'nın bu yarışa girme niyeti yok. Katarlı yetkiliye yakın bir kaynak, RMC Sport'a konuşarak tutumunu netleştirdi: "Nasser'in FIFA'daki bu rolle ilgili kesinlikle hiçbir hırsı, hiçbir niyeti ve hiçbir ilgisi yok. Tüm küresel ve Avrupa futbol kurumlarını sessizce desteklemeyi sürdürecek."

Al-Khelaifi'nin şu an başkanlığını yaptığı European Football Clubs (EFC), FIFA'nın ticari hisselerinin önerilen satışına yüksek sesle karşı çıkan bir yapı oldu. EFC'nin bu plana yönelik güçlü direnci göz önüne alındığında, kıta futbolundaki yetkililer onun öne çıkan ismini başkanlık yarışına bu ivmeyi taşıyacak doğal bir aday olarak gördü. PSG üzerindeki kontrolü ve BeIN Media Group'taki etkili rolü düşünüldüğünde, profili onu son derece güçlü bir aday hâline getirebilirdi. Ancak kendisine yakın isimler, önceliklerinin başka yerde olduğunu vurgulayarak bu söylentileri "medya abartısı" diye niteledi.



