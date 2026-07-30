“FIFA sadece kâr etmek için var” - Bayern Münih'in transfer sorumlusu, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası fikrinden “utanç duyduğunu” söyledi

Çarşamba günü konuşan 52 yaşındaki isim, yönetim organının gittiği yön konusunda duygularını açıkça dile getirdi. Sky Sport'un aktardığına göre Eberl, "Futbolda böyle fikirleri konuşuyor olmamızdan utanıyorum. Futbol bize ait değil" dedi. "FIFA'nın yalnızca kâr etmek için var olduğu hissine kapılıyorum. Bu beni iğrendiriyor."

FIFA ile Avrupalı paydaşlar arasındaki gerilim öyle bir kaynama noktasına ulaştı ki, UEFA üyesi ülkelerin Dünya Kupası'nı boykot edebileceğine dair haberler giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Allianz Arena'da son derece etkili bir konumda bulunan Eberl, Infantino'nun yatırım modeline karşı Avrupa'nın birleşik bir duruş sergilemesini tamamen destekleyeceğini belirtti. "O zaman gerçekten Avrupa olarak net bir tavır almamızdan ve 'Hayır, katılmayacağız' dememizden yana olurdum" diye ekledi.