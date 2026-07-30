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“FIFA sadece kâr etmek için var” - Bayern Münih'in transfer sorumlusu, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası fikrinden “utanç duyduğunu” söyledi
Eberl, FIFA'nın açgözlülüğünü eleştirdi
Uluslararası futbolun manzarası, Bayern sportif direktörü Eberl'in FIFA'nın önerdiği ticari stratejilere yönelik sert eleştiriler getiren son isim olmasıyla önemli bir sarsıntıyla karşı karşıya. Tartışmanın odağında, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisseleri yeni kurulan bir yapı aracılığıyla özel yatırım şirketlerine satmaya yönelik iddialı vizyonu yer alıyor.
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FIFA'nın teklifi Eberl'i "iğrendiriyor"
Çarşamba günü konuşan 52 yaşındaki isim, yönetim organının gittiği yön konusunda duygularını açıkça dile getirdi. Sky Sport'un aktardığına göre Eberl, "Futbolda böyle fikirleri konuşuyor olmamızdan utanıyorum. Futbol bize ait değil" dedi. "FIFA'nın yalnızca kâr etmek için var olduğu hissine kapılıyorum. Bu beni iğrendiriyor."
FIFA ile Avrupalı paydaşlar arasındaki gerilim öyle bir kaynama noktasına ulaştı ki, UEFA üyesi ülkelerin Dünya Kupası'nı boykot edebileceğine dair haberler giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Allianz Arena'da son derece etkili bir konumda bulunan Eberl, Infantino'nun yatırım modeline karşı Avrupa'nın birleşik bir duruş sergilemesini tamamen destekleyeceğini belirtti. "O zaman gerçekten Avrupa olarak net bir tavır almamızdan ve 'Hayır, katılmayacağız' dememizden yana olurdum" diye ekledi.
Sammer, dürüstlük riskleri konusunda uyardı
Eberl’in söylemleri sert olsa da, Alman futbolunun öne çıkan diğer isimleri daha ölçülü ama aynı derecede endişeli değerlendirmelerde bulundu. Borussia Dortmund’un efsane eski oyuncusu ve mevcut danışmanı Matthias Sammer, Infantino’nun modern yönetimde karşı karşıya olduğu karmaşık dengeyi kabul etti. Ancak tecrübeli Sammer da, oyunun "duygusal güvenilirliğinin" küresel organizasyon için daha büyük mali getiriler uğruna riske atıldığı uyarısında bulundu.
"Gianni Infantino önce herkesi memnun etmeyi başarmak zorunda. Bu onun da FIFA’nın da işi. Bu her zaman ince bir çizgi," diyen Sammer, bu nüanslı bakış açısına rağmen asıl endişesinin oyunun temel sütunları olduğunu vurguladı. Ayrıca, "oyunun bütünlüğüne müdahale edildiğinde bir tehlike gördüğünü" de ekledi.
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Infantino'nun ültimatomu
Tepkilere rağmen Infantino, anlaşmanın onaylanması için üye federasyonlara eylül ayına kadar süre vererek sıkı bir takvimle ilerlemeyi sürdürüyor. Teşvik unsuru, her federasyon için milyonlarca dolarlık potansiyel bir kazanç olsa da Avrupa’daki yönetim organları, bunun oyunun bütünlüğü üzerindeki uzun vadeli etkisine şüpheyle yaklaşıyor.
Eberl ve Bayern Münih’teki yönetim kademesi için mali faydalar, sporun kimliğine verilecek bedelin önüne geçmiyor. Odak şimdi, federasyonların FIFA’ya uyup uymamaya ya da FIFA’dan tarihi bir kopuşu tetiklemeye karar vereceği yaklaşan UEFA toplantılarına çevrildi.
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