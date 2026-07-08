Folgore Caratese ภาพรวม

Le fait que les Spurs dépensent 100 millions de livres pour Tonali montre que le marché est devenu fou

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période des transferts. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout l’ouverture du mercato qui fait battre les cœurs. En 2026, la fenêtre de transfert s’annonce d’ores et déjà bouillonnante, avec des stars de premier plan prêtes à s’engager dans des clubs prêts à aligner les millions avant la clôture du 1er septembre.