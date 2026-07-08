Folgore Caratese

Folgore Caratese ภาพรวม

Sandro Tonali Tottenham GFX

Le fait que les Spurs dépensent 100 millions de livres pour Tonali montre que le marché est devenu fou

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période des transferts. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout l’ouverture du mercato qui fait battre les cœurs. En 2026, la fenêtre de transfert s’annonce d’ores et déjà bouillonnante, avec des stars de premier plan prêtes à s’engager dans des clubs prêts à aligner les millions avant la clôture du 1er septembre.

OpinionTottenham
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ตารางคะแนน

Bundesliga crestBundesliga

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Al-Hussein SC crestAl-Hussein SC27195370175362
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2Al-Faisaly crestAl-Faisaly27175552252756
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3Al-Wehdat crestAl-Wehdat27166545192654
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4Ramtha SC crestRamtha SC27139540261448
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5Al-Salt crestAl-Salt2797113335-234
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