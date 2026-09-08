Barcellona-Feyenoord: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Feyenoord scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La campagna europea si apre in Catalogna

Il FC Barcelona torna in casa per ospitare gli olandesi del Feyenoord allo Spotify Camp Nou e dare il via al proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Forte di un avvio impeccabile nella stagione nazionale, la squadra di Hansi Flick punta a imporre subito il proprio dominio in Europa e a difendere il fattore campo. Per il Feyenoord, l'impegnativa trasferta di Barcellona rappresenta un test immediato delle proprie credenziali europee, mentre cerca di dare seguito a un incoraggiante risultato ottenuto nel fine settimana in campionato.

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Travolgente successo blaugrana al Mestalla trascinato da Yamal

Il FC Barcelona arriva alla serata di mercoledì in uno stato di forma scintillante dopo aver travolto 5-0 il Valencia CF in trasferta al Mestalla in Liga nella 4ª giornata, il 6 settembre. Lamine Yamal ha sbloccato il risultato al 6' e ha firmato anche la seconda rete nel finale, mentre Fermín López, Raphinha e Pedri sono andati a segno. Il netto successo mantiene il Barça a punteggio pieno in Liga con 12 punti in quattro partite e ben 14 gol segnati, evidenziando la spietata efficacia offensiva della squadra sotto la guida di Flick.

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L'accelerazione del Feyenoord nel secondo tempo a Nijmegen

Il Feyenoord vola in Spagna pieno di fiducia dopo un convincente successo esterno per 3-1 contro il NEC Nijmegen in Eredivisie nella 5ª giornata, il 5 settembre. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, Gjivai Zechiël ha sbloccato la gara al 52', prima che Luciano Valente e Jerayno Schaken trovassero il gol nella ripresa, mettendo la partita al sicuro. Il risultato ha interrotto una serie di due pareggi consecutivi in campionato, restituendo alla squadra di Giovanni van Bronckhorst un ritmo offensivo molto necessario in vista della competizione europea.

Fuochi d'artificio offensivi sotto le luci catalane

Entrambe le squadre prediligono un calcio aggressivo e propositivo, anche se il Barcellona ha un netto vantaggio in termini di qualità individuale e fattore campo. Il fronte offensivo elettrico del Barça, guidato da Lamine Yamal e Raphinha, metterà enorme pressione alla retroguardia del Feyenoord imperniata su Tsuyoshi Watanabe e Jeremiah St. Juste. Con punti cruciali in palio nella fase campionato allargata della Champions League, l'esordio di mercoledì promette ritmi alti e azioni offensive fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Barcellona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona è allenato da Hans-Dieter Flick, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa e non è stata diffusa alcuna probabile formazione iniziale. Il Feyenoord si presenta alla sfida sotto la guida di Giovanni van Bronckhorst, con un quadro fisico della rosa ospite altrettanto poco chiaro in questa fase. Le notizie complete sulle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiunte qui a ridosso del calcio d'inizio, quando saranno disponibili informazioni confermate.

Stato di forma

Il Barcellona arriva in una forma straordinaria, avendo vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. La squadra di Flick è stata particolarmente prolifica in Liga, battendo il Rayo Vallecano 5-2 nella sua uscita più recente e travolgendo l'Elche 5-0 in precedenza ad agosto. In queste cinque gare, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti soltanto tre, in una serie che comprende due clean sheet consecutivi contro Athletic Bilbao ed Elche.

Il rendimento recente del Feyenoord è più incostante. La squadra di van Bronckhorst ha raccolto tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque, con il risultato più recente che è stato un 2-2 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie. Il miglior risultato della serie è stato il successo esterno per 5-2 sul campo del Cambuur, anche se due pareggi nelle ultime tre partite di campionato suggeriscono una certa fragilità in vista della competizione europea.

Precedenti

Dai dati forniti non sono disponibili precedenti tra Barcellona e Feyenoord. Le informazioni sugli incroci storici saranno aggiornate quando saranno disponibili dati confermati.