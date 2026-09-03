Come acquistare i biglietti della Liga 2026/27: biglietti per il Clasico, prossime partite del Barcellona, prezzi del Real Madrid e altro ancora

Se stai cercando di acquistare biglietti per la Liga per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Dove posso acquistare i biglietti per la Liga?

Per le partite della Liga sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola partita agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi.

Per acquistare i biglietti della Liga, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club, dove dovrai poi andare alla sezione "Biglietti".

I biglietti vengono spesso messi in vendita poche settimane prima di ogni partita, e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Puoi anche acquistare i biglietti presso le biglietterie fisiche, che spesso si trovano negli stadi dei club o nelle loro vicinanze. Alcuni club hanno anche punti vendita situati in vari luoghi delle città in cui hanno sede.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o stai cercando di assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale o di prendere biglietti all'ultimo minuto, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quando si gioca il prossimo El Clásico?

Il primo Clásico della stagione 2026/27 è confermato per la 10ª giornata a ottobre, con la gara di ritorno al Bernabéu a maggio.

Anche il derby di Madrid ha due date confermate in questa stagione: l'Atletico Madrid ospita il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre (7ª giornata), prima della gara di ritorno al Bernabeu il 4 aprile 2027 (30ª giornata).

Partita Data e ora (ora locale) Biglietti Derby di Madrid: Atletico Madrid vs Real Madrid 20 settembre 2026 (18:00) Biglietti El Clásico: Barcellona vs Real Madrid 25 ottobre 2026 (da confermare) Biglietti Derby di Madrid: Real Madrid vs Atletico Madrid 4 aprile 2027 (da confermare) Biglietti El Clásico: Real Madrid vs Barcellona 9 maggio 2027 (da confermare) Biglietti

Quanto costano i biglietti per la Liga?

Il costo dei biglietti per la Liga varia notevolmente.

La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio influisce in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso hanno il costo più elevato. Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversari di primo piano, come il derby di Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) e El Clasico (Barcellona vs Real Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Cosa aspettarsi dalla stagione della Liga?

Il Barcellona si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica per il secondo anno consecutivo dopo che la squadra di Hansi Flick ha battuto il Real Madrid 2-0 nell'El Clasico decisivo per il titolo della scorsa stagione, conquistando il suo 29º campionato con tre partite d'anticipo. È stato il secondo titolo consecutivo da quando Flick ha assunto la guida nel 2024, a cui si aggiungono una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna vinte nel frattempo.

Il Real Madrid, al contrario, ha vissuto una stagione da dimenticare. Xabi Alonso è stato sostituito da Alvaro Arbeloa a metà campagna tra le notizie di malumori nello spogliatoio, e il Real Madrid ha chiuso secondo senza neppure un trofeo a premiare i propri sforzi, un esito raro e doloroso per un club del suo calibro. In risposta, il presidente Florentino Perez si è affidato a Jose Mourinho, di ritorno al Bernabeu per una seconda esperienza 13 anni dopo la prima, mentre il club cerca di tornare a vincere.

Un uomo le cui quotazioni non sono mai state così alte è Kylian Mbappe. L'attaccante del Real Madrid è stato il capocannoniere della Liga in entrambe le sue prime due stagioni in Spagna e arriva alla stagione 2026/27 dopo essere diventato appena il secondo giocatore nella storia della Coppa del Mondo a vincere due volte la Scarpa d'Oro, chiudendo da miglior marcatore del torneo del 2026 in Nord America con 10 gol mentre la Francia ha terminato al quarto posto. Con una rosa consolidata e un allenatore come Mourinho, che non ha mai chiuso una stagione senza trofei in nessuno dei suoi grandi club, il Real Madrid spera con forza che la forma mondiale di Mbappe si traduca in una vera corsa al titolo in patria.