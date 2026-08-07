ทีมอีสปอร์ตเกม eFootball PES 2020 ของ ตราด เอฟซี ได้ โปเกมอน เทรดดิ้ง การ์ดเกม ประเทศไทย เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ เพื่อสู้ศึก Toyota E-Leauge ตลอดฤดูกาลนี้
โปเกมอน เทรดดิ้งการ์ดเกม เป็นการ์ดเกมแบบกลยุทธ์ ที่มีตัวละครเป็นเหล่าโปโกมอน การ์ตูนและเกมยอดฮิตที่หลายคนต้องรู้จัก โดยทาง โปเกมอน เทรดดิ้ง การ์ดเกม ประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่เข้ามาสนับสนุนทีมตราด เอฟซี
ว่าเป็นเพราะเล็งเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้เล่นกีฬาแบบอีสปอร์ตนั้น มีความใกล้เคียงกับกลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมแบบกลยุทธ์ (Strategy Board Game) ที่ต้องใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนมาประกอบกันในการแข่งขัน ซึ่งไม่ว่าจะถูกเรียกว่า ‘เกม’ หรือ ‘กีฬา’ เป้าหมายก็ยังคงเป็นการต่อยอดในเส้นทางของผู้เล่น ให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก เฉกเช่นเดียวกันกับอีสปอร์ต
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการแข่งขันของทีมตราด เอฟซี ได้ที่เพจ Toyota E-Leauge โดยขณะนี้พวกเขากำลังทำการแข่งขันในเลกที่สอง ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปจะพบกับ พีที ประจวบ เอฟซี ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้