"We willen hem houden, maar kans is groot dat hij naar Real gaat"

Luka Jovic lijkt Eintracht Frankfurt na dit seizoen te gaan verlaten. De Serviër is dit seizoen behoorlijk op schot in de Bundesliga.

Jovic scoorde zeventien competitiegoals in 28 wedstrijden van zijn club en de Duitsers hakten onlangs de knoop door om de 21-jarige Serviër definitief in te lijven. De spits werd de afgelopen twee jaar gehuurd van , maar Die Adler maakten een week geleden bekend zeven miljoen euro naar Lissabon over te maken om Jovic definitief in te lijven.



De aanvaller tekende vervolgens een tot 2023 doorlopend contract in de Commerzbank-Arena, maar het lijkt erop dat hij deze verbintenis niet uit zal gaan dienen. Technisch directeur Fredi Bobic houdt er zelfs al rekening mee dat Jovic aankomende zomer alweer vertrekt bij zijn 'nieuwe' werkgever: "Er is een grote kans dat hij naar zal gaan", laat de sportbestuurder optekenen door ZDF.



"Het is mijn verlangen dat hij bij Eintracht blijft, maar ik ben ook realistisch. Als een grote club als Real zich voor hem meldt, maken wij geen kans om hem te behouden", vervolgt hij zijn verhaal. De Koninklijke beschouwt Jovic naar verluidt als het nummer één-transferdoelwit voor aankomende zomer en zou bereid zijn om zeventig miljoen euro over te maken naar Duitsland.



werd in een eerder stadium ook gelinkt aan Jovic, maar de Catalanen lijken zich inmiddels terug te hebben getrokken: "We hebben al wat aanbiedingen voor hem naast ons neergelegd, waaronder eentje van Barcelona. De speler heeft echter het gevoel dat hij er nog niet klaar voor is, hij vreest dat hij weinig speeltijd zou krijgen in het blaugrana", sluit Bobic af.