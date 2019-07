Voorbereiding Ajax: Wedstrijden, uitslagen, trainingskamp en alles wat je moet weten

Ajax is na een uiterst succesvol jaar begonnen aan de voorbereiding op seizoen 2019/20. Goal houdt je op de hoogte van de vorderingen.

De Amsterdammers grepen de landstitel en legden ook beslag op de beker, terwijl in Europa furore werd gemaakt met een plek in de halve finale van de . Daarin werd men in de allerlaatste seconde uitgeschakeld door , maar zette zichzelf weer op de kaart met fris en aanvallend voetbal. Nu is het zaak voor de ploeg van Erik ten Hag om het hoge niveau vast te houden en waar mogelijk uit te bouwen met nog beter ingeslepen spelvarianten en routines.

Het team moet wel verder zonder regisseur Frenkie de Jong, reservelinksback Daley Sinkgraven en captain Matthijs de Ligt, die een transfer afdwongen naar respectievelijk , en . Mogelijk dat David Neres en/of Hakim Ziyech nog volgen, maar tot dusverre is Marc Overmars er heel aardig in geslaagd om de succesploeg bijeen te houden. Bovendien werden met Razvan Marin, Lisandro Martinez, Kik Pierie, Kjell Scherpen, Quincy Promes en Bruno Varela (huur) al de nodige versterkingen gehaald. Zij krijgen, net als diverse jeugdspelers, in de voorbereiding de kans om zich te bewijzen.

Oefenwedstrijden en trainingskamp

Ajax moet al vroeg in het seizoen belangrijke kwalificatiewedstrijden spelen voor de Champions League en is daarom al op vrijdag 21 juni begonnen aan de voorbereiding. Op die dag begon Ten Hag met diverse jeugdspelers zoals Sergiño Dest, Dominik Kotarski, Jurriën Timber, Victor Jensen en alle spelers die geen interlandverplichtingen hadden in de voorgaande weken. Spelers als David Neres (Copa América), Hakim Ziyech (Afrika Cup) en Daley Blind ( ) waren er daarom nog niet bij.

Inmiddels zijn wel alle spelers aangesloten en is het eerste trainingskamp in De Lutte al voorbij. Daar verbleef de Amsterdamse selectie tussen maandag 24 juni en zaterdag 29 juni. Het betrof een gesloten trainingskamp met oefenwedstrijden tegen Quick '20 en Aalborg. Vervolgens werd er enige tijd op het eigen complex getraind en op 13 juli vertrok de voltallige richting Oostenrijk, waar men oefent tegen Medipol en . In de laatste week richting de seizoensouverture stoomt de ploeg zich in Amsterdam klaar tegen OFI Kreta en Panathinaikos.

Datum Tegenstander Uitslag / Aftrap Locatie 25 juni Quick '20 2-11 Oldenzaal 29 juni Aalborg 1-1 Oldenzaal 6 juli 5-2 De Toekomst 12 juli Medipol Basaksehir 2-1 Saalfelden (Oostenrijk) 18 juli Watford 18.00 uur Saalfelden (Oostenrijk) 22 juli OFI Kreta FC 14.00 uur Amsterdam Olympisch Stadion 22 juli Panathinaikos 19.00 uur Amsterdam Olympisch Stadion

Open dag

De Open Dag van Ajax staat dit jaar ingepland op 25 juli vanaf 11.30 uur en is gratis toegankelijk. Heel veel is er nog niet bekend gemaakt over het programma, maar de club belooft een ‘nóg rijkere invulling dan voorheen’. Fans kunnen bijvoorbeeld op de foto met de schaal en de beker van vorig seizoen en ook een stadiontoer of een potje FIFA spelen behoren tot de mogelijkheden.

De spelerspresentatie vindt plaats om 16.00 uur en hierbij zijn ook de Ajax Vrouwen aanwezig. Alle spelers delen voorafgaand aan de wedstrijd een uur lang handtekeningen uit. Hierbij is bij iedere ingang plek voor een paar honderd bezoekers, meldt Ajax. De voetballers worden ter plekke ingedeeld, dus is niet vooraf bekend welke speler waar zit. Wel worden er op diverse plaatsen handtekeningenboekjes uitgedeeld. De Open Dag is rond 17.00 uur ten einde, aldus het communiqué.

Johan Cruijff Schaal & Start

Op zaterdag 27 juli kan Ajax de eerste prijs van het seizoen pakken als het af weet te rekenen met in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Hiervoor wordt om 18.00 uur aangevangen in het eigen stadion van landskampioen en bekerwinnaar Ajax.

De Amsterdammers starten de competitie een week na dato met een uitwedstrijd tegen . Op zaterdag 3 augustus wordt om 18.30 uur afgetrapt in Arnhem. Dat duel werd vorige jaargang ook vroeg in het seizoen afgewerkt en toen eindigde het in 0-4 voor Ajax, dat vervolgens in april thuis met 4-2 nogmaals wist te winnen.

Exact een week later spelen Erik ten Hag en de zijnen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen . Ook speelronde 3 en 4 vinden voor Ajax plaats op de zaterdagavonden. Pas in de vijfde competitiewedstrijd schuift men tegen op naar de zondagmiddag.

Europees voetbal

Na de bijzonder succesvolle Europese campagne van seizoen 2018/19 gaat Ajax nu wederom proberen hoge ogen te gooien in de Champions League. De halve finalist van vorig jaar moet als kampioen van Nederland instromen in de derde voorronde en moet dus twee rondes overleven om zich te kwalificeren voor de groepsfase van het miljardenbal.

De eerste horde staat ingeroosterd op 6 of 7 augustus, waarna de return volgt op 13 augustus. Op maandag 22 juli wordt bekend wie de tegenstander is van dit tweeluik. Bij winst stroomt men door naar de laatste play-offronde van de Champions League en is de ploeg sowieso verzekerd van de . Indien de derde voorronde wordt verloren, is de laatste play-offronde voor de Europa League het resultaat. Deze wedstrijden worden eind augustus gehouden en zijn van cruciaal belang voor het Europese seizoen van de Amsterdammers.